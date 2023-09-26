Тюмень наводнила азиатские рынки пшеницей и другим зерном

Экспорт зерна и продуктов его переработки из Тюменской области вырос в 26 раз

Основной статьей экспорта остается пшеница, а ключевыми ее потребителями — Казахстан и Китай Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Тюменская область в 26 раз увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки в страны ближнего зарубежья и на Восток. С начала года региональное управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 120 тысяч тонн продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала 2023 года выдано 3347 государственных фитосанитарных сертификатов на партии зерна и продуктов переработки зерна общим весом более 117,9 тысячи тонн. Среди них доля пшеницы — 50,69 тысячи тонн; ячменя — 51,55 тысячи тонн; гороха — 11,54 тысячи тонн; овса — 2,24 тысячи тонн, хлопьев овсяных — 0,247 тысячи тонн и отрубей — 1,64 тысячи тонн», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 96% экспортного зерна отправляется в Республику Казахстан. Остальное традиционно импортируют Латвия, Кыргызстан и Азербайджан. Однако в 2023 году к списку добавились и новые импортеры: в частности, небольшая партия зерна была отправлена в Ирак.

В региональном департаменте агропромышленного комплекса также сообщили, что в районах области в данный момент продолжается уборочная кампания. По последним данным, обмолочено 501,5 тысячи гектаров, а валовой сбор зерна и зернобобовых культур перевалил за 1155 тысяч тонн. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень готова налаживать экспорт новой для потребителя продукции.