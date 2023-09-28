Мишустин назвал самую пострадавшую отрасль из-за санкций

Михаил Мишустин сообщил, что из-за поиска новых партнеров нефтегазовой сфере потребуется больше времени на восстановление
Экономика РФ после введения антироссийских санкций практически восстановилась. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, нефтегазовому сектору потребуется больше времени на восстановление из-за поиска новых партнеров для сотрудничества.
«К середине текущего года экономика практически восстановилась. Пожалуй, разве что нефтегазовому сектору требуется больше времени для поиска новых партнеров», — заявил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!