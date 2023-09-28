Мишустин назвал самую пострадавшую отрасль из-за санкций Мишустин: нефтегазовая сфера больше всего пострадала из-за санкций 28 сентября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин сообщил, что из-за поиска новых партнеров нефтегазовой сфере потребуется больше времени на восстановление Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экономика РФ после введения антироссийских санкций практически восстановилась. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, нефтегазовому сектору потребуется больше времени на восстановление из-за поиска новых партнеров для сотрудничества. «К середине текущего года экономика практически восстановилась. Пожалуй, разве что нефтегазовому сектору требуется больше времени для поиска новых партнеров», — заявил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Экономика РФ после введения антироссийских санкций практически восстановилась. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, нефтегазовому сектору потребуется больше времени на восстановление из-за поиска новых партнеров для сотрудничества. «К середине текущего года экономика практически восстановилась. Пожалуй, разве что нефтегазовому сектору требуется больше времени для поиска новых партнеров», — заявил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям