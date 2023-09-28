Мишустин назвал самую пострадавшую отрасль из-за санкций

Мишустин: нефтегазовая сфера больше всего пострадала из-за санкций
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин сообщил, что из-за поиска новых партнеров нефтегазовой сфере потребуется больше времени на восстановление Фото:

Экономика РФ после введения антироссийских санкций практически восстановилась. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, нефтегазовому сектору потребуется больше времени на восстановление из-за поиска новых партнеров для сотрудничества.

«К середине текущего года экономика практически восстановилась. Пожалуй, разве что нефтегазовому сектору требуется больше времени для поиска новых партнеров», — заявил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

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Экономика РФ после введения антироссийских санкций практически восстановилась. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, нефтегазовому сектору потребуется больше времени на восстановление из-за поиска новых партнеров для сотрудничества. «К середине текущего года экономика практически восстановилась. Пожалуй, разве что нефтегазовому сектору требуется больше времени для поиска новых партнеров», — заявил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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