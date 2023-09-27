На трассе, связывающей Челябинскую область и республику Казахстан, 28 сентября ввели ограничения из-за ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, авария произошла из-за невнимательности водителя.
«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно- транспортного происшествия, произошедшего 28 сентября в дневное время на 20 километре федеральной автодороги „А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном“. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
В ведомстве рассказали детали аварии. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся легковым автомобилем. В столкновении обошлось без пострадавших.
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