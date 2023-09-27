27 сентября 2023

На границе Челябинской области и Казахстана ограничили движение из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
ДТП произошло из-за невнимательности водителя Фото:

На трассе, связывающей Челябинскую область и республику Казахстан, 28 сентября ввели ограничения из-за ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, авария произошла из-за невнимательности водителя.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно- транспортного происшествия, произошедшего 28 сентября в дневное время на 20 километре федеральной автодороги „А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном“. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали детали аварии. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся легковым автомобилем. В столкновении обошлось без пострадавших.

От удара задняя часть легковушки сплющилась
От удара задняя часть легковушки сплющилась
Фото:
Грузовик получил незначительные повреждения
Грузовик получил незначительные повреждения
Фото:

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На трассе, связывающей Челябинскую область и республику Казахстан, 28 сентября ввели ограничения из-за ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, авария произошла из-за невнимательности водителя. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно- транспортного происшествия, произошедшего 28 сентября в дневное время на 20 километре федеральной автодороги „А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном“. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной госавтоинспекции. В ведомстве рассказали детали аварии. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся легковым автомобилем. В столкновении обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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