Силуанов эмоционально ответил о бюджете России. Видео Силуанов: урезания в бюджете РФ нет 28 сентября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 + Антон Силуанов заявил, что в РФ нет урезания бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов РФ Антон Силуанов эмоционально ответил на вопрос о секвестре (урезании бюджета — прим. URA.RU) председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. По словам Силуанова, урезания в бюджете нет. Макаров пытался задеть Силуанова вопросом, зачем правительству понадобился секвестр бюджета на 2024 год. Депутат также попросил министра «говорить громче в микрофон». «Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет. Нормальный, здоровый бюджет. Никакого урезания в бюджете нет. А что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы перенаправляем на другие сферы», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Министр финансов РФ Антон Силуанов эмоционально ответил на вопрос о секвестре (урезании бюджета — прим. URA.RU) председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. По словам Силуанова, урезания в бюджете нет. Макаров пытался задеть Силуанова вопросом, зачем правительству понадобился секвестр бюджета на 2024 год. Депутат также попросил министра «говорить громче в микрофон». «Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет. Нормальный, здоровый бюджет. Никакого урезания в бюджете нет. А что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы перенаправляем на другие сферы», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям