Министр финансов РФ Антон Силуанов эмоционально ответил на вопрос о секвестре (урезании бюджета — прим. URA.RU) председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. По словам Силуанова, урезания в бюджете нет.
Макаров пытался задеть Силуанова вопросом, зачем правительству понадобился секвестр бюджета на 2024 год. Депутат также попросил министра «говорить громче в микрофон».
«Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет. Нормальный, здоровый бюджет. Никакого урезания в бюджете нет. А что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы перенаправляем на другие сферы», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
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