Силуанов эмоционально ответил о бюджете России. Видео

Силуанов: урезания в бюджете РФ нет
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов заявил, что в РФ нет урезания бюджета Фото:

Министр финансов РФ Антон Силуанов эмоционально ответил на вопрос о секвестре (урезании бюджета — прим. URA.RU) председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. По словам Силуанова, урезания в бюджете нет.

Макаров пытался задеть Силуанова вопросом, зачем правительству понадобился секвестр бюджета на 2024 год. Депутат также попросил министра «говорить громче в микрофон».

«Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет. Нормальный, здоровый бюджет. Никакого урезания в бюджете нет. А что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы перенаправляем на другие сферы», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

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Министр финансов РФ Антон Силуанов эмоционально ответил на вопрос о секвестре (урезании бюджета — прим. URA.RU) председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. По словам Силуанова, урезания в бюджете нет. Макаров пытался задеть Силуанова вопросом, зачем правительству понадобился секвестр бюджета на 2024 год. Депутат также попросил министра «говорить громче в микрофон». «Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет. Нормальный, здоровый бюджет. Никакого урезания в бюджете нет. А что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы перенаправляем на другие сферы», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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