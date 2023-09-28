Челябинский район после смерти главы возглавит женщина

Кунашакский район возглавит председатель контрольно-ревизионной комиссии Юсупова

Скончавшийся глава Аминов руководил районом на протяжении восьми лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности главы Кунашакского района (Челябинская область) станет председатель контрольно-ревизионной комиссии муниципалитета Венера Юсупова. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района. Необходимость выборов главы муниципалитета возникла после того, как скончался действующий глава Сибагатулла Аминов.

«По уставу, если глава больше не может руководить районом, его обязанности исполняет либо председатель районного собрания депутатов, либо председатель КРК (комиссии). Решено, что руководить районом станет председатель контрольно-ревизионной комиссии муниципалитета Венера Юсупова. Именно ее кандидатуру предложат депутатам», — сообщает источник URA.RU.

На заседании, которое состоится 3 октября, районные депутаты выберут исполняющего обязанности главы. После будет объявлен конкурс на выборы нового, уже постоянного главы. Его должны будут избрать до конца текущего года.

Глава района Аминов умер 24 сентября, похороны состоялись в его родной деревне Караболка 26 сентября. Он руководил районом на протяжении восьми лет — с осени 2015 года.