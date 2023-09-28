На челябинской трассе загорелась фура. Видео

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
Пожарные ликвидировали возгорание Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 28 сентября загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, сейчас на участке организовано реверсивное движение.

«На 1771 километре на автодороги „Москва-Челябинск“ произошло возгорание грузового автомобиля. Движение ограничено в виду того, что на полосе разбросан груз», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили плотность движения в оба направления. Сотрудники работают над ликвидацией дорожного затора.

На месте также работают сотрудники ГУ МЧС по региону. В ликвидации возгорания задействовали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Предварительная причина пожара пока неизвестна.

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 28 сентября загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, сейчас на участке организовано реверсивное движение. «На 1771 километре на автодороги „Москва-Челябинск“ произошло возгорание грузового автомобиля. Движение ограничено в виду того, что на полосе разбросан груз», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве отметили плотность движения в оба направления. Сотрудники работают над ликвидацией дорожного затора. На месте также работают сотрудники ГУ МЧС по региону. В ликвидации возгорания задействовали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Предварительная причина пожара пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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