Пожарные ликвидировали возгорание Фото: Илья Московец © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 28 сентября загорелась фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, сейчас на участке организовано реверсивное движение.

«На 1771 километре на автодороги „Москва-Челябинск“ произошло возгорание грузового автомобиля. Движение ограничено в виду того, что на полосе разбросан груз», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили плотность движения в оба направления. Сотрудники работают над ликвидацией дорожного затора.

На месте также работают сотрудники ГУ МЧС по региону. В ликвидации возгорания задействовали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Предварительная причина пожара пока неизвестна.