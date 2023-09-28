Армения предложила РФ договор до утверждения статута, допускающего арест Путина 28 сентября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 + Армения предложила России договор до утверждения Римского статута, предполагающий безопасность РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение, которое развеет опасения последней о ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда. Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян. «Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал Егише Киракосян. Его слова передает радио « Спутник ». Армянский представитель добавил, что безопасность РФ будет соблюдена, даже если Москва не согласится на договор. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. Однако ни Россия, ни США не признают юрисдикцию суда на своей территории. Позже Армения заявляла о готовности утвердить ратификацию статута МУС. Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение, которое развеет опасения последней о ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда. Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян. «Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал Егише Киракосян. Его слова передает радио «Спутник». Армянский представитель добавил, что безопасность РФ будет соблюдена, даже если Москва не согласится на договор. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. Однако ни Россия, ни США не признают юрисдикцию суда на своей территории. Позже Армения заявляла о готовности утвердить ратификацию статута МУС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям