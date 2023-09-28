Путин обсудил с кабмином жесткие меры по удержанию цен на бензин 28 сентября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 + Меры по удержанию цен на бензин обсуждались на совещании Владимира Путина с правительством РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин 27 сентября провел заседание с правительством, на котором обсуждались жесткие меры по удержанию цен на топливо в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Естественно, какие-то жесткие меры [обсуждались]. Насчет таких жестких мер предупреждал президент. Однако в них нет необходимости. В то же время он акцентировал на том, что с компаниями нужно продолжать работать», — рассказал Дмитрий Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что работа с компаниями будет продолжаться. Президент России Владимир Путин 27 сентября провел заседание с правительством, на котором обсуждались жесткие меры по удержанию цен на топливо в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Естественно, какие-то жесткие меры [обсуждались]. Насчет таких жестких мер предупреждал президент. Однако в них нет необходимости. В то же время он акцентировал на том, что с компаниями нужно продолжать работать», — рассказал Дмитрий Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что работа с компаниями будет продолжаться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям