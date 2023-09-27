В ЯНАО выпал первый снег. Видео

28 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Жители села Сеяха засняли первый снег Фото: Размик Закарян © URA.RU В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО выпал первый снег. Об этом сообщил telegram-канал «Ямал. Официально». «В Сеяхе выпал первый снег. Готовы встречать зиму?» — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в 2022 году первый снег на территории Ямала выпал 7 сентября. Тогда жители поселка Харп поделились фото с редакцией URA.RU.

В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО выпал первый снег. Об этом сообщил telegram-канал «Ямал. Официально». «В Сеяхе выпал первый снег. Готовы встречать зиму?» — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в 2022 году первый снег на территории Ямала выпал 7 сентября. Тогда жители поселка Харп поделились фото с редакцией URA.RU.