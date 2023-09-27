Жители села Сеяха засняли первый снег
В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО выпал первый снег. Об этом сообщил telegram-канал «Ямал. Официально».
«В Сеяхе выпал первый снег. Готовы встречать зиму?» — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2022 году первый снег на территории Ямала выпал 7 сентября. Тогда жители поселка Харп поделились фото с редакцией URA.RU.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!