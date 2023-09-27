27 сентября 2023

В ЯНАО выпал первый снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
Жители села Сеяха засняли первый снег Фото:

В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО выпал первый снег. Об этом сообщил telegram-канал «Ямал. Официально».

«В Сеяхе выпал первый снег. Готовы встречать зиму?» — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2022 году первый снег на территории Ямала выпал 7 сентября. Тогда жители поселка Харп поделились фото с редакцией URA.RU.

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В селе Сеяха Ямальского района ЯНАО выпал первый снег. Об этом сообщил telegram-канал «Ямал. Официально». «В Сеяхе выпал первый снег. Готовы встречать зиму?» — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в 2022 году первый снег на территории Ямала выпал 7 сентября. Тогда жители поселка Харп поделились фото с редакцией URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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