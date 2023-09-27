Больницу курганского округа возглавил врач из Екатеринбурга

28 сентября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Глава депздрава Сигидаев похвалил нового главврача Шумихинской больницы за успехи Фото: Анна Майорова © URA.RU Александр Савин назначен главврачом межрайонной больницы №7 в Шумихе Курганской области. Савин успешно прошел испытательный срок в должности исполняющего обязанности главврача, сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев. «В соответствии с отчетом о проделанной работе и успешном прохождении испытательного срока, 22.09.2023 года главным врачом „Межрайонной больницы №7“ назначен Александр Савин. За время выполнения своих обязательств Александр Сергеевич взял за основу всех решений три основных цели: пациентоориентированность, экономическая эффективность, соблюдение всех норм, законов, приказов и нормативно-правовых актов», — отметил Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». При новом руководителе запущен в полном объеме «поезд здоровья» с выездами два раза в неделю (Шумиха, Альменево). На ФАПах активно используются автомобили марки «Нива» и «Соболь» для подвоза пациентов в Шумиху и Альменево. В Шумихе был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): два онколога из Кургана принимают пациентов дополнительно в субботу и в воскресенье. Проводится лицензирование ПЦР лаборатории, отремонтирован компьютерный томограф. Удалось привлечь пять врачей из других муниципалитетов: травматолог-ортопед, рентгенолог, три терапевта. Зубной врач, переехавший из другого региона, работает в две смены. В срок и без претензий выполнен капремонт кровли филиала в Альменево. Начат текущий ремонт крыши в Шумихе. Также Савин устранил все замечания после комплексной проверки депздрава, привел в порядок нормативные документы, пересмотрел подходы к кодированию заболеваний и нахождению в стационаре и в амбулатории. Сигидаев поручил главврачу провести оснащение ЦОАП (закуп эндоскопов), перенос детской консультации, организацию межмуниципального центра травматологии (Щучье, Сафакульево, Шумиха, Альменево, Мишкино), решить кадровый вопрос, оснастить ФАПы и утвердить стратегию развития больницы на два года. URA.RU писало, что 5 июня 2023 года Межрайонную больницу№7 возглавил врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савин. По данным сайта «Продокторов», ранее он работал главврачом частного медицинского центра «СМТ-Клиника» в Екатеринбурге. На посту он сменил Андрея Устинова, который руководил Шумихинской ЦРБ с 2007 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Савин назначен главврачом межрайонной больницы №7 в Шумихе Курганской области. Савин успешно прошел испытательный срок в должности исполняющего обязанности главврача, сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев. «В соответствии с отчетом о проделанной работе и успешном прохождении испытательного срока, 22.09.2023 года главным врачом „Межрайонной больницы №7“ назначен Александр Савин. За время выполнения своих обязательств Александр Сергеевич взял за основу всех решений три основных цели: пациентоориентированность, экономическая эффективность, соблюдение всех норм, законов, приказов и нормативно-правовых актов», — отметил Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». При новом руководителе запущен в полном объеме «поезд здоровья» с выездами два раза в неделю (Шумиха, Альменево). На ФАПах активно используются автомобили марки «Нива» и «Соболь» для подвоза пациентов в Шумиху и Альменево. В Шумихе был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): два онколога из Кургана принимают пациентов дополнительно в субботу и в воскресенье. Проводится лицензирование ПЦР лаборатории, отремонтирован компьютерный томограф. Удалось привлечь пять врачей из других муниципалитетов: травматолог-ортопед, рентгенолог, три терапевта. Зубной врач, переехавший из другого региона, работает в две смены. В срок и без претензий выполнен капремонт кровли филиала в Альменево. Начат текущий ремонт крыши в Шумихе. Также Савин устранил все замечания после комплексной проверки депздрава, привел в порядок нормативные документы, пересмотрел подходы к кодированию заболеваний и нахождению в стационаре и в амбулатории. Сигидаев поручил главврачу провести оснащение ЦОАП (закуп эндоскопов), перенос детской консультации, организацию межмуниципального центра травматологии (Щучье, Сафакульево, Шумиха, Альменево, Мишкино), решить кадровый вопрос, оснастить ФАПы и утвердить стратегию развития больницы на два года. URA.RU писало, что 5 июня 2023 года Межрайонную больницу№7 возглавил врач анестезиолог-реаниматолог Александр Савин. По данным сайта «Продокторов», ранее он работал главврачом частного медицинского центра «СМТ-Клиника» в Екатеринбурге. На посту он сменил Андрея Устинова, который руководил Шумихинской ЦРБ с 2007 года.