28 сентября 2023

Экс-глава Карабаша Буданов нашел новую работу в мэрии Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , буданов олег
Олег Буданов вернется на муниципальную службу Фото:

Бывший глава Карабаша Олег Буданов станет вице-мэром третьего по величине города Челябинской области, Миасса. Об этом сообщил 29 сентября URA.RU источник в городском собрании.

«Буданов прошел все согласования, в том числе в силовых структурах. И, что самое важное, получил необходимые допуски в силовых структурах. Так что уже 2 октября его официально представят чиновникам мэрии», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и благоустройство общественных пространств. То есть курировать те же вопросы, что и сейчас, в качестве советника главы города на общественных началах.

«До объявления решения кадровые назначения не комментирую», — заявил URA.RU мэр города Егор Ковальчук. Предложив дождаться официальной информации.

Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. Перебравшись в родной Миасс, он устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». Курируя, в том числе, жилищные проекты предприятия и взаимодействие с городскими властями.

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Бывший глава Карабаша Олег Буданов станет вице-мэром третьего по величине города Челябинской области, Миасса. Об этом сообщил 29 сентября URA.RU источник в городском собрании. «Буданов прошел все согласования, в том числе в силовых структурах. И, что самое важное, получил необходимые допуски в силовых структурах. Так что уже 2 октября его официально представят чиновникам мэрии», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и благоустройство общественных пространств. То есть курировать те же вопросы, что и сейчас, в качестве советника главы города на общественных началах. «До объявления решения кадровые назначения не комментирую», — заявил URA.RU мэр города Егор Ковальчук. Предложив дождаться официальной информации. Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. Перебравшись в родной Миасс, он устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». Курируя, в том числе, жилищные проекты предприятия и взаимодействие с городскими властями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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