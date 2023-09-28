Экс-глава Карабаша Буданов нашел новую работу в мэрии Миасса

29 сентября 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Олег Буданов вернется на муниципальную службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Карабаша Олег Буданов станет вице-мэром третьего по величине города Челябинской области, Миасса. Об этом сообщил 29 сентября URA.RU источник в городском собрании. «Буданов прошел все согласования, в том числе в силовых структурах. И, что самое важное, получил необходимые допуски в силовых структурах. Так что уже 2 октября его официально представят чиновникам мэрии», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и благоустройство общественных пространств. То есть курировать те же вопросы, что и сейчас, в качестве советника главы города на общественных началах. «До объявления решения кадровые назначения не комментирую», — заявил URA.RU мэр города Егор Ковальчук. Предложив дождаться официальной информации. Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. Перебравшись в родной Миасс, он устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». Курируя, в том числе, жилищные проекты предприятия и взаимодействие с городскими властями.

Бывший глава Карабаша Олег Буданов станет вице-мэром третьего по величине города Челябинской области, Миасса. Об этом сообщил 29 сентября URA.RU источник в городском собрании. «Буданов прошел все согласования, в том числе в силовых структурах. И, что самое важное, получил необходимые допуски в силовых структурах. Так что уже 2 октября его официально представят чиновникам мэрии», — рассказал инсайдер. Он добавил, что Буданов будет отвечать в мэрии за градостроительство, территориальное развитие и благоустройство общественных пространств. То есть курировать те же вопросы, что и сейчас, в качестве советника главы города на общественных началах. «До объявления решения кадровые назначения не комментирую», — заявил URA.RU мэр города Егор Ковальчук. Предложив дождаться официальной информации. Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. Перебравшись в родной Миасс, он устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». Курируя, в том числе, жилищные проекты предприятия и взаимодействие с городскими властями.