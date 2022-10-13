13 октября 2022

Мэр Карабаша ушел работать на завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, буданов олег
С поста главы Карабаша Олег Буданов уходит на миасский автозавод «Урал» Фото:
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Мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов переходит на работу на автозавод «Урал». О возвращении в родной Миасс сообщил 14 октября сам чиновник. Врио главы администрации Карабаша стал его заместитель Станислав Буданов.

«Принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала — на автомобильном заводе „Урал“. Воспринимаю эту возможность как честь и выражаю признательность губернатору Алексею Текслеру и гендиректору АЗ „Урал“ Павлу Яковлеву за поддержку и оказанное доверие», — написал Буданов в своем аккаунте в «ВК».

Он подтвердил, что возможность перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно. Также Буданов поблагодарил горожан и коллег за поддержку на протяжении семи лет, которые он руководил городом.

«Афанасенко с сегодняшнего дня будет временно исполнять обязанность мэра. Перед этим депутаты приняли отставку его предшественника Олега Буданова, руководившего муниципалитетом почти семь лет», — рассказали URA.RU в городском собрании Миасса.

В пресс-службе администрации Карабаша пояснили URA.RU, что Афанасенко занимает сейчас пост вице-мэра города, отвечая за финансы и экономику. Раньше работал в Миассе исполнительным директором Уральского завода спецтехники. Затем перебрался в соседний город, на должность заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями градообразующего АО «Карабашмедь».

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Мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов переходит на работу на автозавод «Урал». О возвращении в родной Миасс сообщил 14 октября сам чиновник. Врио главы администрации Карабаша стал его заместитель Станислав Буданов. «Принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала — на автомобильном заводе „Урал“. Воспринимаю эту возможность как честь и выражаю признательность губернатору Алексею Текслеру и гендиректору АЗ „Урал“ Павлу Яковлеву за поддержку и оказанное доверие», — написал Буданов в своем аккаунте в «ВК». Он подтвердил, что возможность перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно. Также Буданов поблагодарил горожан и коллег за поддержку на протяжении семи лет, которые он руководил городом. «Афанасенко с сегодняшнего дня будет временно исполнять обязанность мэра. Перед этим депутаты приняли отставку его предшественника Олега Буданова, руководившего муниципалитетом почти семь лет», — рассказали URA.RU в городском собрании Миасса. В пресс-службе администрации Карабаша пояснили URA.RU, что Афанасенко занимает сейчас пост вице-мэра города, отвечая за финансы и экономику. Раньше работал в Миассе исполнительным директором Уральского завода спецтехники. Затем перебрался в соседний город, на должность заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями градообразующего АО «Карабашмедь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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