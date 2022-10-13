Мэр Карабаша ушел работать на завод

С поста главы Карабаша Олег Буданов уходит на миасский автозавод «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов переходит на работу на автозавод «Урал». О возвращении в родной Миасс сообщил 14 октября сам чиновник. Врио главы администрации Карабаша стал его заместитель Станислав Буданов.

«Принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала — на автомобильном заводе „Урал“. Воспринимаю эту возможность как честь и выражаю признательность губернатору Алексею Текслеру и гендиректору АЗ „Урал“ Павлу Яковлеву за поддержку и оказанное доверие», — написал Буданов в своем аккаунте в «ВК».

Он подтвердил, что возможность перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно. Также Буданов поблагодарил горожан и коллег за поддержку на протяжении семи лет, которые он руководил городом.

«Афанасенко с сегодняшнего дня будет временно исполнять обязанность мэра. Перед этим депутаты приняли отставку его предшественника Олега Буданова, руководившего муниципалитетом почти семь лет», — рассказали URA.RU в городском собрании Миасса.

В пресс-службе администрации Карабаша пояснили URA.RU, что Афанасенко занимает сейчас пост вице-мэра города, отвечая за финансы и экономику. Раньше работал в Миассе исполнительным директором Уральского завода спецтехники. Затем перебрался в соседний город, на должность заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями градообразующего АО «Карабашмедь».