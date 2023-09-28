Пермякам стали доступны бюджетные туры к морю на Новый год

Встретить Новый год на море можно за 26,6 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские турфирмы начали предлагать новогодние путевки на море по сниженным ценам. Так, автобусный тур из Перми в Сочи и Абхазию на праздники обойдется в 53,3 тысячи рублей на двоих. Для сравнения — стоимость тура на Черное море на шесть ночей с перелетом начинается от 64 тысяч рублей на двоих. Информация об этом появилась в социальных сетях пермских турагентств.

«Новый год 2024 у моря и гор: Сочи и Абхазия. Выезд из Перми — 29 декабря. Возвращение — 5 января. Стоимость для взрослых — 26,6 тысяч рублей, для школьников до 16 лет — 26,5 тысяч рублей», — сказано в анонсе тура на сайте пермского турагентства.

Уточняется, что участникам путешествия проведут экскурсии по Сочи, Олимпийскому парку, горнолыжным курортам «Красная поляна» и «Роза Хутор», покажут достопримечательности Абхазии. В стоимость путевки включены проезд на автобусе из Перми, туристическая страховка, проживание, питание и новогодний банкет. В то время как в самый бюджетный тур с перелетом входит только проезд, проживание и страховка.

Ранее пермские турфирмы предлагали пермякам отпраздновать новый год в Тайланде. Стоимость путевок начинается от 284,4 тысяч рублей.