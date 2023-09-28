Челябинский губернатор Текслер призвал продлить программу инфраструктурных кредитов

Челябинский губернатор призвал продлить программу инфраструктурных кредитов

28 сентября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер предложил пролить программу, помогающую регионам развиваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов до 2030 года. Такое заявление Текслер сделал на Московском финансовом форуме 28 сентября. «Эффективные госинвестиции — это то, что поддержит экономику, регионы, и даст ориентиры бизнесу. Регионам нужна поддержка на инфраструктуру, поэтому введенные инфраструктурные бюджетные кредиты — важное решение, которое позволяет нам реализовать задачи, о которых ранее мы не могли и мечтать. Важно не снижать объем госинвестиций и программу ИБК продлевать до 2030 года», — заявил Текслер. При этом губернатор поддержал идею о возможности реинвестировать средства, возвращаемые регионами в рамках инфраструктурных и иных бюджетных кредитов. Челябинская область активно вошла в программу инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, Челябинской области выделено более 70 млрд рублей на покупку новых трамваев и троллейбусов для челябинской агломерации и реконструкцию дорожной сети. Ставка по бюджетным кредитам в разы меньше, чем та, которую банки предоставляют по коммерческим кредитам.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов до 2030 года. Такое заявление Текслер сделал на Московском финансовом форуме 28 сентября. «Эффективные госинвестиции — это то, что поддержит экономику, регионы, и даст ориентиры бизнесу. Регионам нужна поддержка на инфраструктуру, поэтому введенные инфраструктурные бюджетные кредиты — важное решение, которое позволяет нам реализовать задачи, о которых ранее мы не могли и мечтать. Важно не снижать объем госинвестиций и программу ИБК продлевать до 2030 года», — заявил Текслер. При этом губернатор поддержал идею о возможности реинвестировать средства, возвращаемые регионами в рамках инфраструктурных и иных бюджетных кредитов. Челябинская область активно вошла в программу инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, Челябинской области выделено более 70 млрд рублей на покупку новых трамваев и троллейбусов для челябинской агломерации и реконструкцию дорожной сети. Ставка по бюджетным кредитам в разы меньше, чем та, которую банки предоставляют по коммерческим кредитам.