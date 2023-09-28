Челябинцы стали чаще брать жилье в ипотеку

Устойчивый рост ипотеки в городе обеспечивают льготные программы кредитования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы с июня 2023 года по сентябрь из-за повышения ключевой ставки и колебаний валютного курса стали брать больше ипотечных кредитов. Резкий скачок на жилищные кредиты зафиксировали банк ВТБ, где показатели превысили прошлогодние в три раза и Сбербанк, в котором за месяц заемщики оформили на 25% больше ипотечных кредитов, сообщили URA.RU участники рынка.

«Банк ВТБ согласовал ипотечные займы на сумму более 2 млрд рублей. А это в три раза выше аналогичных показателей прошлого года. В Челябинском отделении Сбербанка только в августе заемщики оформили ипотеку на 10 млрд рублей — это на 25% больше, чем в июле 2023 года,» — сообщили участники рынка.

Специалисты компании «Домклик» зафиксировали, в Челябинске вот уже несколько месяцев растут цены на жилье. При этом город по-прежнему остается в числе миллионников с самым дешевым квадратным метром. По данным аналитиков компании bnMAP.pro, на данный момент средняя стоимость квадратного метра в Челябинске в сегменте «эконом» составляет 83 130 рублей, «комфорт» — 112 864 рублей, «бизнес» — 144 322 рублей. Самые дешевые квартиры в городе продаются в Металлургическом районе, самые дорогие — в Центральном.

Устойчивый рост ипотеки обеспечивают сегодня льготные программы кредитования. Как отметил директор девелоперской группы «Голос» Сергей Пахомов, учитывая инфляционные процессы, которые сейчас происходят в экономике, скорее всего, цены в общей массе не будут снижаться. Стоимость жилья вырастет как минимум на уровень инфляции. На данный момент уже повышаются ставки ипотек без господдержки, вслед за ключевой ставкой. Также в 2024 году может сократиться количество субсидированных программ.