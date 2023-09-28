Сын депутата Госдумы будет курировать крупные бизнес-проекты в Тюмени

Переехавший в Тюмень сын депутата Госдумы Александра Ремезкова Николай будет курировать бизнес-проект отца: малоэтажную застройку Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.
«Фирма Ремезкова младшего „ДЛ Девелопмент“ будет участвовать в торгах на покупку участка земли под застройку. Там планируется малоэтажная застройка», — сообщают инсайдеры агентства.
Совместные проекты у Николая есть и с лидером тюменского отделения СРЗП Владимиром Пискайкиным: они оба числятся совладельцами фирмы «Салаирский». По информации агентства, эта фирма участвует в строительстве одного из элитных ЖК Тюмени.
Агентство направило запрос в реготделение «Справедливой России». Ответ на него ожидается.
Николай Ремезков — самый молодой депутат Тюменской городской думы. Он прошел в представительный орган по партийному списку «Справедливой России». Начинающий политик вместе с семьей переехал в Тюмень из Краснодара.
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