Сын депутата Госдумы будет курировать крупные бизнес-проекты в Тюмени

Депутат гордумы Тюмени Ремезков займется застройкой Тюменского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, ноутбук, дума, заседание, руки, Принятие закона
Избранный в думу Тюмени Николай Ремезков будет заниматься девелопментом в Тюменском районе Фото:

Переехавший в Тюмень сын депутата Госдумы Александра Ремезкова Николай будет курировать бизнес-проект отца: малоэтажную застройку Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.

«Фирма Ремезкова младшего „ДЛ Девелопмент“ будет участвовать в торгах на покупку участка земли под застройку. Там планируется малоэтажная застройка», — сообщают инсайдеры агентства.

Совместные проекты у Николая есть и с лидером тюменского отделения СРЗП Владимиром Пискайкиным: они оба числятся совладельцами фирмы «Салаирский». По информации агентства, эта фирма участвует в строительстве одного из элитных ЖК Тюмени.

Агентство направило запрос в реготделение «Справедливой России». Ответ на него ожидается.

Николай Ремезков — самый молодой депутат Тюменской городской думы. Он прошел в представительный орган по партийному списку «Справедливой России». Начинающий политик вместе с семьей переехал в Тюмень из Краснодара.

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Переехавший в Тюмень сын депутата Госдумы Александра Ремезкова Николай будет курировать бизнес-проект отца: малоэтажную застройку Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. «Фирма Ремезкова младшего „ДЛ Девелопмент“ будет участвовать в торгах на покупку участка земли под застройку. Там планируется малоэтажная застройка», — сообщают инсайдеры агентства. Совместные проекты у Николая есть и с лидером тюменского отделения СРЗП Владимиром Пискайкиным: они оба числятся совладельцами фирмы «Салаирский». По информации агентства, эта фирма участвует в строительстве одного из элитных ЖК Тюмени. Агентство направило запрос в реготделение «Справедливой России». Ответ на него ожидается. Николай Ремезков — самый молодой депутат Тюменской городской думы. Он прошел в представительный орган по партийному списку «Справедливой России». Начинающий политик вместе с семьей переехал в Тюмень из Краснодара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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