Главный раввин Екатеринбурга забил тревогу в кабинете у мэра

28 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

По словам Зелига Ашкенази, чиновники мешают синагоге реализовать проект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный раввин Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази возмущен: его проект по строительству сквера и уникального монумента в центре города, возле синагоги, срывается — якобы по вине руководства муниципального «Водоканала». Свои претензии, как стало известно URA.RU, он озвучил мэру Алексею Орлову в его кабинете в начале недели. У гендиректора «Водоканала» Антона Гусева при этом своя версия. По словам источника агентства в горадминистрации, несколько лет назад «Водоканал» решил заменить огромный коллектор 1920-х годов, проходящий через территорию синагоги. Но финансирование нашли не сразу. В начале 2023-го гендиректор предприятия Евгений Лузгин был готов реализовать проект реконструкции стоимостью 70 миллионов рублей. Но весной руководство в «Водоканале» сменилось: губернатор Евгений Куйвашев приказал Орлову назначить гендиректором Гусева, ориентированного на миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). И при нем концепция сменилась: было решено не реконструировать старый коллектор, а рядом строить новый. И синагога получила запрет: никакого благоустройства, пока коллектор не сделают. Ашкенази в разговоре с URA.RU заявил, что новый коллектор в июне-начале сентября проложили, но работы до сих пор не закончены, причем строителей на площадке нет. «Они нас задерживают. Я просил [Орлова] помочь нам с „Водоканалом“. Они оставили территорию синагоги без света — ни один фонарик не работает (видимо, повредили сети во время работ). Страшный запах, эти колодцы… Разные проблемы, я о них промолчу», — сказал раввин. «Мы же не можем делать благоустройство, пока не решили этот вопрос. Мы потеряли лето. Если сейчас все быстро закончится, мы начнем свой проект. Если нет, то выйдем на площадку только в марте [2024-го]», — добавил он. Памятник жертвам холокоста Орлов закладывал в феврале 2022-го — вместе с губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Изначально раввин хотел сделать сквер и памятник жертвам Холокоста — из камней, привезенных из концлагерей, — к годовщине взятия Освенцима, то есть к 27 января 2024-го. Запасной план — открыть памятное место ко Дню победы. Проект Ашкенази пока не показывает. И не называет имени инвестора, согласившегося профинансировать. Орлов, по слухам (Ашкенази про это не сказал), обещал разобраться. Но в целом якобы разводит руками: рычагов воздействия на Гусева у него не так уж и много. Гусев заявил корреспонденту, что раввин преувеличивает масштаб проблемы. «Я сам был на этой площадке несколько раз, последний — пару недель назад. Работы возле синагоги проводятся в строгом соответствии договору и графику. Во время одного из визитов Алексей Валерьевич [Орлов] поручил усилить старый коллектор, чтобы конструкция, которая появится над ним, не провалилась. И сейчас мы этот коллектор засыпаем. Это ведь тоже требует времени. А новый коллектор уже заработал», — парировал топ-менеджер. Он также отметил, что благоустроительные работы у синагоги проводить уже можно. «Только мы должны согласовать им проект — необходимо ведь рассчитать нагрузку. Бумаги нам так и не предоставили», — резюмировал Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный раввин Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази возмущен: его проект по строительству сквера и уникального монумента в центре города, возле синагоги, срывается — якобы по вине руководства муниципального «Водоканала». Свои претензии, как стало известно URA.RU, он озвучил мэру Алексею Орлову в его кабинете в начале недели. У гендиректора «Водоканала» Антона Гусева при этом своя версия. По словам источника агентства в горадминистрации, несколько лет назад «Водоканал» решил заменить огромный коллектор 1920-х годов, проходящий через территорию синагоги. Но финансирование нашли не сразу. В начале 2023-го гендиректор предприятия Евгений Лузгин был готов реализовать проект реконструкции стоимостью 70 миллионов рублей. Но весной руководство в «Водоканале» сменилось: губернатор Евгений Куйвашев приказал Орлову назначить гендиректором Гусева, ориентированного на миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). И при нем концепция сменилась: было решено не реконструировать старый коллектор, а рядом строить новый. И синагога получила запрет: никакого благоустройства, пока коллектор не сделают. Ашкенази в разговоре с URA.RU заявил, что новый коллектор в июне-начале сентября проложили, но работы до сих пор не закончены, причем строителей на площадке нет. «Они нас задерживают. Я просил [Орлова] помочь нам с „Водоканалом“. Они оставили территорию синагоги без света — ни один фонарик не работает (видимо, повредили сети во время работ). Страшный запах, эти колодцы… Разные проблемы, я о них промолчу», — сказал раввин. «Мы же не можем делать благоустройство, пока не решили этот вопрос. Мы потеряли лето. Если сейчас все быстро закончится, мы начнем свой проект. Если нет, то выйдем на площадку только в марте [2024-го]», — добавил он. Изначально раввин хотел сделать сквер и памятник жертвам Холокоста — из камней, привезенных из концлагерей, — к годовщине взятия Освенцима, то есть к 27 января 2024-го. Запасной план — открыть памятное место ко Дню победы. Проект Ашкенази пока не показывает. И не называет имени инвестора, согласившегося профинансировать. Орлов, по слухам (Ашкенази про это не сказал), обещал разобраться. Но в целом якобы разводит руками: рычагов воздействия на Гусева у него не так уж и много. Гусев заявил корреспонденту, что раввин преувеличивает масштаб проблемы. «Я сам был на этой площадке несколько раз, последний — пару недель назад. Работы возле синагоги проводятся в строгом соответствии договору и графику. Во время одного из визитов Алексей Валерьевич [Орлов] поручил усилить старый коллектор, чтобы конструкция, которая появится над ним, не провалилась. И сейчас мы этот коллектор засыпаем. Это ведь тоже требует времени. А новый коллектор уже заработал», — парировал топ-менеджер. Он также отметил, что благоустроительные работы у синагоги проводить уже можно. «Только мы должны согласовать им проект — необходимо ведь рассчитать нагрузку. Бумаги нам так и не предоставили», — резюмировал Гусев.