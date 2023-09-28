Президент Казахстана Токаев пообещал соблюдать санкции против России

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Касым Жомарт Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова приводит «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Ранее Казахстан заявил о готовности поддержать антироссийские санкции. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это решение, Москва и Астана остаются союзниками. Также представитель Кремля объяснил шаг Казахстана давлением со стороны Запада.

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Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев. «Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова приводит «Sputnik Ближнее Зарубежье». Ранее Казахстан заявил о готовности поддержать антироссийские санкции. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это решение, Москва и Астана остаются союзниками. Также представитель Кремля объяснил шаг Казахстана давлением со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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