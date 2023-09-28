Президент Казахстана Токаев пообещал соблюдать санкции против России 28 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Касым Жомарт Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев. «Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова приводит «Sputnik Ближнее Зарубежье». Ранее Казахстан заявил о готовности поддержать антироссийские санкции. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это решение, Москва и Астана остаются союзниками. Также представитель Кремля объяснил шаг Казахстана давлением со стороны Запада. Казахстан будет следовать санкциям Запада против России и имеет контакты со всеми соответствующими организациями по соблюдению рестрикционного режима. Об этом заявил президент республики Касым Жомарт Токаев. «Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова приводит «Sputnik Ближнее Зарубежье». Ранее Казахстан заявил о готовности поддержать антироссийские санкции. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на это решение, Москва и Астана остаются союзниками. Также представитель Кремля объяснил шаг Казахстана давлением со стороны Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям