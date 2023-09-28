Полицейские Магнитогорска задержали мошенницу, обманувшую благотворительный фонд

29 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Подозреваемая получила деньги, чтобы сводить школьников в кино, и потратила их сама Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские из Магнитогорска Челябинской области задержали в Нижнем Новгороде мошенницу, которая обманула благотворительный фонд. Женщина выпросила у представителя организации деньги на поход школьников в кинотеатр, сообщили URA.RU 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Неизвестная позвонила представителю благотворительного фонда, представилась учительницей и попросила деньги на поход школьников в кинотеатр. Она получила более пяти тысяч рублей, после чего запросила еще. Тогда представитель обратился в полицию. Сотрудники ГУ МВД задержали женщину в Нижнем Новгороде», — сообщили в пресс-службе. Подозреваемой оказалась привлекавшаяся к уголовной ответственности 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские выясняют, причастна ли задержанная к совершению аналогичных преступлений.

Полицейские из Магнитогорска Челябинской области задержали в Нижнем Новгороде мошенницу, которая обманула благотворительный фонд. Женщина выпросила у представителя организации деньги на поход школьников в кинотеатр, сообщили URA.RU 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Неизвестная позвонила представителю благотворительного фонда, представилась учительницей и попросила деньги на поход школьников в кинотеатр. Она получила более пяти тысяч рублей, после чего запросила еще. Тогда представитель обратился в полицию. Сотрудники ГУ МВД задержали женщину в Нижнем Новгороде», — сообщили в пресс-службе. Подозреваемой оказалась привлекавшаяся к уголовной ответственности 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские выясняют, причастна ли задержанная к совершению аналогичных преступлений.