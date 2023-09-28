28 сентября 2023

Полицейские Магнитогорска задержали мошенницу, обманувшую благотворительный фонд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург , полиция, суд, спецсредства, наручники, конвой
Подозреваемая получила деньги, чтобы сводить школьников в кино, и потратила их сама Фото:

Полицейские из Магнитогорска Челябинской области задержали в Нижнем Новгороде мошенницу, которая обманула благотворительный фонд. Женщина выпросила у представителя организации деньги на поход школьников в кинотеатр, сообщили URA.RU 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Неизвестная позвонила представителю благотворительного фонда, представилась учительницей и попросила деньги на поход школьников в кинотеатр. Она получила более пяти тысяч рублей, после чего запросила еще. Тогда представитель обратился в полицию. Сотрудники ГУ МВД задержали женщину в Нижнем Новгороде», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемой оказалась привлекавшаяся к уголовной ответственности 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские выясняют, причастна ли задержанная к совершению аналогичных преступлений.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские из Магнитогорска Челябинской области задержали в Нижнем Новгороде мошенницу, которая обманула благотворительный фонд. Женщина выпросила у представителя организации деньги на поход школьников в кинотеатр, сообщили URA.RU 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Неизвестная позвонила представителю благотворительного фонда, представилась учительницей и попросила деньги на поход школьников в кинотеатр. Она получила более пяти тысяч рублей, после чего запросила еще. Тогда представитель обратился в полицию. Сотрудники ГУ МВД задержали женщину в Нижнем Новгороде», — сообщили в пресс-службе. Подозреваемой оказалась привлекавшаяся к уголовной ответственности 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские выясняют, причастна ли задержанная к совершению аналогичных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...