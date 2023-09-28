Курганским инспекторам ГИБДД бывший коллега попытался дать взятку

Курганский суд признал виновным экс-сотрудника ГИБДД, пытавшегося дать взятку

Курганским инспекторам ДПС предложил взятку бывший коллега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего сотрудника курганской Госавтоинспекции признали виновным и приговорили к штрафу за попытку дать взятку дорожным инспекторам. Информация опубликована на сайте Сафакулевского районного суда.

«Осужден бывший 50—летний житель Сафакулевского района, <…> имеющий стаж работы в органах внутренних дел 18 лет, по нехарактерной для пенсионеров МВД статье УК РФ — покушение на дачу взятки», — сообщает судебная организация. Бывший сотрудник курганской Госавтоинспекции получил в качестве наказания штраф в размере 50 тысяч рублей.

Проживающий ныне в другом регионе бывший инспектор приехал в гости к родственникам. Ночью с братом нетрезвый мужчина поехал за спиртным. По пути их остановил наряд ДПС и стал оформлять протокол за управление автомобилем в пьяном виде. Тогда бывший сотрудник предложил деньги и попросил отпустить. Несмотря на предупреждение, он повысил свое предложение до 30 тысяч. Об инциденте сообщили в отдел полиции.

Суд признал вину бывшего инспектора и приговорил его к штрафу. Кроме этого, его лишили водительских прав на 1,5 года.

Ранее URA.RU сообщало, что женщину-водителя, предлагавшую взятку в размере 200 тысяч инспектору ДПС, приговорили к штрафу. Размер наказания составил 1,5 млн рублей.