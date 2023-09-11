Курганский суд приговорил водителя к штрафу размером 1,5 млн рублей

В Курганской области женщину оштрафовали на 1,5 млн за попытку дать взятку

12 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганскому полицейскому женщина пыталась дать крупную взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области суд приговорил женщину-водителя, предлагавшую взятку инспектору ГИБДД в крупном размере, к штрафу 1,5 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «К. осуждена по ч. 1 ст. 30, п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу в крупном размере) к наказанию в виде штрафа в размере 1500000 руб.», — вынес решение Варгашинский районный суд. Женщина в ноябре 2022 года предлагала инспекторам ГИБДД 200 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол об отказе о прохождении медосвидетельствования на алкоголь. Сотрудники ДПС поймали женщину за рулем в нетрезвом виде возле магазина в поселке Варгаши. Когда они пригласили ее пройти тест на алкоголь, она отказалась. Во время оформления протокола водитель предлагала сотрудникам деньги — от 50 до 200 тысяч. Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу. В апелляции прокуратура просила увеличить штраф до двух миллионов. Защита настаивала, что женщина не предлагала деньги, а лишь пыталась при помощи разговоров затянуть процедуру и скрыться. Рассмотрев доводы, решение о штрафе было оставлено без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель пытался дать взятку инспектору ДПС. Нетрезвый водитель Mercedes-Benz предлагал сотруднику 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области суд приговорил женщину-водителя, предлагавшую взятку инспектору ГИБДД в крупном размере, к штрафу 1,5 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «К. осуждена по ч. 1 ст. 30, п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу в крупном размере) к наказанию в виде штрафа в размере 1500000 руб.», — вынес решение Варгашинский районный суд. Женщина в ноябре 2022 года предлагала инспекторам ГИБДД 200 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол об отказе о прохождении медосвидетельствования на алкоголь. Сотрудники ДПС поймали женщину за рулем в нетрезвом виде возле магазина в поселке Варгаши. Когда они пригласили ее пройти тест на алкоголь, она отказалась. Во время оформления протокола водитель предлагала сотрудникам деньги — от 50 до 200 тысяч. Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу. В апелляции прокуратура просила увеличить штраф до двух миллионов. Защита настаивала, что женщина не предлагала деньги, а лишь пыталась при помощи разговоров затянуть процедуру и скрыться. Рассмотрев доводы, решение о штрафе было оставлено без изменения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель пытался дать взятку инспектору ДПС. Нетрезвый водитель Mercedes-Benz предлагал сотруднику 100 тысяч рублей.