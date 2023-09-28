Путин узаконил новый праздник в России

Путин подписал указ о празднике воссоединения новых регионов с РФ

28 сентября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ввел новый праздник в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. «30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», — говорится в тексте указа. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. «30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», — говорится в тексте указа. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.