Путин узаконил новый праздник в России

Путин подписал указ о празднике воссоединения новых регионов с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин ввел новый праздник в России Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

«30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», — говорится в тексте указа. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. «30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», — говорится в тексте указа. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...