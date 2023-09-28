Путин узаконил новый праздник в России

Владимир Путин ввел новый праздник в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.
«30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», — говорится в тексте указа. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
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