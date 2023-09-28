Тюменского чиновника за взятку отправили в колонию строгого режима

Бывшего главу управы Восточного АО Тюмени отправили в колонию строгого режима

Александр Сухомяткин получил 4 года колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский районный суд на 4 года отправил в колонию строго режима бывшего главу управы Восточного округа Тюмени Александра Сухомяткина за получение взятки. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Приговором Тюменского районного суда взяткополучатель осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией суммы предмета взятки в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, обжалован стороной защиты», — указано в публикации telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что чиновник попался на получении строительных материалов от директора компании «Перестрой-ка», которая на основании муниципальных контрактов занималась благоустройством жилых микрорайонов Тюмени. Руководитель организации передал Сухомяткину отделочную плитку, деревянную лестницу для дома и металлические ворота. А также оплатил работы по их монтажу. Общая сумма взятки в денежном эквиваленте составила 2 млн рублей.

Ранее агентство писало о том, что бывшего главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина арестовали по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил деньги за оказание содействия при заключении контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».