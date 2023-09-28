Польша перестала обвинять Россию в ракетном ударе по стране

Генпрокурор Польши заявил, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской
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Прокуратура Польши заявила, что ракета, упавшая в Пшеводуве, принадлежит Украине Фото:

Ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Жобро.

«Ракета была украинской, советского производства», — сказал Збигнев Жобро со ссылкой на выводы прокуратуры страны. Его слова передает польский портал Onet.

Осенью 2022 года в польском городе Пшеводуве. В результате происшествия погибли двое местных жителей, напоминает телеканал 360. В инциденте тут же обвинили Россию, однако в США и Варшаве заявляли, что причиной падения стала работа украинской ПВО.

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Ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Жобро. «Ракета была украинской, советского производства», — сказал Збигнев Жобро со ссылкой на выводы прокуратуры страны. Его слова передает польский портал Onet. Осенью 2022 года в польском городе Пшеводуве. В результате происшествия погибли двое местных жителей, напоминает телеканал 360. В инциденте тут же обвинили Россию, однако в США и Варшаве заявляли, что причиной падения стала работа украинской ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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