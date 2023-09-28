Польша перестала обвинять Россию в ракетном ударе по стране

Прокуратура Польши заявила, что ракета, упавшая в Пшеводуве, принадлежит Украине
Ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Жобро.
«Ракета была украинской, советского производства», — сказал Збигнев Жобро со ссылкой на выводы прокуратуры страны. Его слова
Осенью 2022 года в польском городе Пшеводуве. В результате происшествия погибли двое местных жителей, напоминает телеканал 360. В инциденте тут же обвинили Россию, однако в США и Варшаве заявляли, что причиной падения стала работа украинской ПВО.
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