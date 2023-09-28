Польша перестала обвинять Россию в ракетном ударе по стране Генпрокурор Польши заявил, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской 28 сентября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 + Прокуратура Польши заявила, что ракета, упавшая в Пшеводуве, принадлежит Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Жобро. «Ракета была украинской, советского производства», — сказал Збигнев Жобро со ссылкой на выводы прокуратуры страны. Его слова передает польский портал Onet. Осенью 2022 года в польском городе Пшеводуве. В результате происшествия погибли двое местных жителей, напоминает телеканал 360. В инциденте тут же обвинили Россию, однако в США и Варшаве заявляли, что причиной падения стала работа украинской ПВО. Ракета, упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года, принадлежала Украине. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Жобро. «Ракета была украинской, советского производства», — сказал Збигнев Жобро со ссылкой на выводы прокуратуры страны. Его слова передает польский портал Onet. Осенью 2022 года в польском городе Пшеводуве. В результате происшествия погибли двое местных жителей, напоминает телеканал 360. В инциденте тут же обвинили Россию, однако в США и Варшаве заявляли, что причиной падения стала работа украинской ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям