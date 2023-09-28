Тюменцам разрешили жить в доме, где случился взрыв

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Взрыв. Тюмень
Тюменцы могут вернуться домой уже сегодня Фото:
новость из сюжета
В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября случился хлопок газа, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом на собрании с жильцами сообщил замглавы мэрии города Владимир Кильтау.

«Специалисты обследовали конструкции дома и квартиры. Сделан вывод, что состояние конструкций ограниченно работоспособное. Угрозы обрушения и разрушения здания нет. Поэтому вы можете безопасно вернуться в свои квартиры. Систему газоснабжения сегодня не включат», — рассказал тюменцам Владимир Кильтау.

Для того, чтобы подать газ, необходимо, чтобы все собственники жилья по стоякам находились дома. Когда это будет обеспечено, ресурс подадут в течение нескольких часов.

На трещины, образовавшиеся после взрыва, установят маяки, за ними будут наблюдать. Будет подготовлен проект восстановления элементов и выполнены строительно-монтажные работы по их усилению, работоспособность полностью восстановят.

Как ранее писало URA.RU, ночью 28 сентября в доме №34 по Геологоразведчиков произошел хлопок газа. Жильцов эвакуировали, один человек попал в больницу.

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Жителям дома №34 по улице Геологоразведчиков, где ночью 28 сентября случился хлопок газа, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом на собрании с жильцами сообщил замглавы мэрии города Владимир Кильтау. «Специалисты обследовали конструкции дома и квартиры. Сделан вывод, что состояние конструкций ограниченно работоспособное. Угрозы обрушения и разрушения здания нет. Поэтому вы можете безопасно вернуться в свои квартиры. Систему газоснабжения сегодня не включат», — рассказал тюменцам Владимир Кильтау. Для того, чтобы подать газ, необходимо, чтобы все собственники жилья по стоякам находились дома. Когда это будет обеспечено, ресурс подадут в течение нескольких часов. На трещины, образовавшиеся после взрыва, установят маяки, за ними будут наблюдать. Будет подготовлен проект восстановления элементов и выполнены строительно-монтажные работы по их усилению, работоспособность полностью восстановят. Как ранее писало URA.RU, ночью 28 сентября в доме №34 по Геологоразведчиков произошел хлопок газа. Жильцов эвакуировали, один человек попал в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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