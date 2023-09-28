В России пройдет репетиция условий военного положения и всеобщей мобилизации

Baza: в России впервые в истории пройдут всеобщие учения по гражданской обороне
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, кислородная маска, огонь, учения мчс, газодымозашитная маска
Учения проводятся в условиях растущей опасности конфликта между ядерными державами Фото:

Впервые в истории по всей России пройдут штабные тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

В сообщении канала говорится, что тренировка запланирована на 3 октября. Легенда учений гласит, что в РФ введено военное положение, проведена всеобщая мобилизация и разрушено 70% жилья. В учениях примут участие должностные лица от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Уточняется, что такие учения впервые проводят в единый день для всех регионов.

В прикрепленном к сообщению канала якобы приказе Роспотребнадзора говорится, что тренировка проводится в условиях растущей опасности вооруженных конфликтов с участием ядерных держав. Источник канала добавил, что в предыдущих легендах не упоминалась мобилизация, но, как правило, «легенды подгоняются под современные реалии».

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Впервые в истории по всей России пройдут штабные тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает telegram-канал Baza. В сообщении канала говорится, что тренировка запланирована на 3 октября. Легенда учений гласит, что в РФ введено военное положение, проведена всеобщая мобилизация и разрушено 70% жилья. В учениях примут участие должностные лица от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Уточняется, что такие учения впервые проводят в единый день для всех регионов. В прикрепленном к сообщению канала якобы приказе Роспотребнадзора говорится, что тренировка проводится в условиях растущей опасности вооруженных конфликтов с участием ядерных держав. Источник канала добавил, что в предыдущих легендах не упоминалась мобилизация, но, как правило, «легенды подгоняются под современные реалии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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