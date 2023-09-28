В России пройдет репетиция условий военного положения и всеобщей мобилизации

Впервые в истории по всей России пройдут штабные тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
В сообщении канала говорится, что тренировка запланирована на 3 октября. Легенда учений гласит, что в РФ введено военное положение, проведена всеобщая мобилизация и разрушено 70% жилья. В учениях примут участие должностные лица от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Уточняется, что такие учения впервые проводят в единый день для всех регионов.
В прикрепленном к сообщению канала якобы приказе Роспотребнадзора говорится, что тренировка проводится в условиях растущей опасности вооруженных конфликтов с участием ядерных держав. Источник канала добавил, что в предыдущих легендах не упоминалась мобилизация, но, как правило, «легенды подгоняются под современные реалии».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.