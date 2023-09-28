Госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода в Челябинской области

Госэкспертиза разрешила строить новый цинковый завод в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Литейный цех ООО "Полимет". Полевской, конвейер, промышленное предприятие, литейный цех, металлургический завод, выплавка стали
Ежегодная мощность нового цинкового завода составит 120 тысяч тонн металлического цинка. Фото:

Госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода Careplant в Верхнем Уфалее Челябинской области, предприятие появится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Проект прошел экспертизу и был включен в реестр 28 сентября, сообщается на сайте.

«Наименование объекта капитального строительства: цинковый электролизный завод. Объект будет расположен по адресу: город Верхний Уфалей, улица Победы, 1. Застройщиком завода является ООО „Полимет инжиниринг“», — сообщается на сайте.

Новый цинковый завод, строительство которого началось в феврале 2020 года, будет ежегодно будет производить 120 тысяч тонн металлического цинка. При таких показателях по объему выпуска данной продукции предприятие станет вторым в России. На заводе будет создано 820 рабочих мест.

Ранее стало известно о возведении нового цинкового завода в Челябинской области. На строительство предприятия будет потрачено 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Запустить цинковый завод планируется в 2024 году.

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Госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода Careplant в Верхнем Уфалее Челябинской области, предприятие появится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Проект прошел экспертизу и был включен в реестр 28 сентября, сообщается на сайте. «Наименование объекта капитального строительства: цинковый электролизный завод. Объект будет расположен по адресу: город Верхний Уфалей, улица Победы, 1. Застройщиком завода является ООО „Полимет инжиниринг“», — сообщается на сайте. Новый цинковый завод, строительство которого началось в феврале 2020 года, будет ежегодно будет производить 120 тысяч тонн металлического цинка. При таких показателях по объему выпуска данной продукции предприятие станет вторым в России. На заводе будет создано 820 рабочих мест. Ранее стало известно о возведении нового цинкового завода в Челябинской области. На строительство предприятия будет потрачено 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Запустить цинковый завод планируется в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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