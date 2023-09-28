Госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода в Челябинской области

Госэкспертиза разрешила строить новый цинковый завод в Челябинской области

Ежегодная мощность нового цинкового завода составит 120 тысяч тонн металлического цинка. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госэкспертиза одобрила строительство нового цинкового завода Careplant в Верхнем Уфалее Челябинской области, предприятие появится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Проект прошел экспертизу и был включен в реестр 28 сентября, сообщается на сайте.

«Наименование объекта капитального строительства: цинковый электролизный завод. Объект будет расположен по адресу: город Верхний Уфалей, улица Победы, 1. Застройщиком завода является ООО „Полимет инжиниринг“», — сообщается на сайте.

Новый цинковый завод, строительство которого началось в феврале 2020 года, будет ежегодно будет производить 120 тысяч тонн металлического цинка. При таких показателях по объему выпуска данной продукции предприятие станет вторым в России. На заводе будет создано 820 рабочих мест.

Ранее стало известно о возведении нового цинкового завода в Челябинской области. На строительство предприятия будет потрачено 26,5 млрд рублей, сообщали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг». Запустить цинковый завод планируется в 2024 году.