В Свердловской области создали объединение ветеранов СВО

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Новая организация будет работать в тандеме с фондом «Защитники Отечества» Фото:

Общественная организация «Ветераны специальной военной операции» появилась в Свердловской области. Возглавил структуру председатель областного союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП).

«C 1 июня в Свердловской области начал работу фонд „Защитники Отечества“. Первые шаги показали, что насущной необходимостью является объединение наших земляков, добровольцев и мобилизованных, в общественную организацию. Об этом многие из них говорят. И такая организация на федеральном уровне создана — это Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Теперь ведется деятельность по развитию организаций в регионах», — отметил член Совета Федерации Виктор Шептий, который курирует ветеранскую организацию в Свердловской области.

Предполагается, что фонд «Защитники Отечества» и союз ветеранов СВО будут дополнять друг друга. Они даже находятся в одном здании. Фонд был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы оказывать военнослужащим содействие в получении всех мер поддержки.

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Общественная организация «Ветераны специальной военной операции» появилась в Свердловской области. Возглавил структуру председатель областного союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «C 1 июня в Свердловской области начал работу фонд „Защитники Отечества“. Первые шаги показали, что насущной необходимостью является объединение наших земляков, добровольцев и мобилизованных, в общественную организацию. Об этом многие из них говорят. И такая организация на федеральном уровне создана — это Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Теперь ведется деятельность по развитию организаций в регионах», — отметил член Совета Федерации Виктор Шептий, который курирует ветеранскую организацию в Свердловской области. Предполагается, что фонд «Защитники Отечества» и союз ветеранов СВО будут дополнять друг друга. Они даже находятся в одном здании. Фонд был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы оказывать военнослужащим содействие в получении всех мер поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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