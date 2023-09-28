В Свердловской области создали объединение ветеранов СВО

28 сентября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Новая организация будет работать в тандеме с фондом «Защитники Отечества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общественная организация «Ветераны специальной военной операции» появилась в Свердловской области. Возглавил структуру председатель областного союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «C 1 июня в Свердловской области начал работу фонд „Защитники Отечества“. Первые шаги показали, что насущной необходимостью является объединение наших земляков, добровольцев и мобилизованных, в общественную организацию. Об этом многие из них говорят. И такая организация на федеральном уровне создана — это Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Теперь ведется деятельность по развитию организаций в регионах», — отметил член Совета Федерации Виктор Шептий, который курирует ветеранскую организацию в Свердловской области. Предполагается, что фонд «Защитники Отечества» и союз ветеранов СВО будут дополнять друг друга. Они даже находятся в одном здании. Фонд был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы оказывать военнослужащим содействие в получении всех мер поддержки.

Общественная организация «Ветераны специальной военной операции» появилась в Свердловской области. Возглавил структуру председатель областного союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «C 1 июня в Свердловской области начал работу фонд „Защитники Отечества“. Первые шаги показали, что насущной необходимостью является объединение наших земляков, добровольцев и мобилизованных, в общественную организацию. Об этом многие из них говорят. И такая организация на федеральном уровне создана — это Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Теперь ведется деятельность по развитию организаций в регионах», — отметил член Совета Федерации Виктор Шептий, который курирует ветеранскую организацию в Свердловской области. Предполагается, что фонд «Защитники Отечества» и союз ветеранов СВО будут дополнять друг друга. Они даже находятся в одном здании. Фонд был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы оказывать военнослужащим содействие в получении всех мер поддержки.