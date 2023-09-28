Презентован проект, который поможет развитию Сысерти

Министр ЖКХ Смирнов: экокластер в Сысерти станет центром развития

28 сентября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов (справа) и Алесей Бобров считают, что экокластер поможет развитию Сысерти Фото: Илья Московец © URA.RU Сысертский городской округ получит возможность для экономического развития благодаря эколокластеру, в который войдут современный полигон и мусоросортировочный завод. Об этом говорили в ходе презентации проекта депутатам Сысертской городской думы, передает журналист URA.RU с места событий. В мероприятии приняли участие министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и инвестор Алексей Бобров. На этапе строительства экокластера создадут более тысячи рабочих мест. После запуска проекта здесь будут трудиться 1200 человек. «Привлекаться будут жители ближайших населенных пунктов. Они, их дети будут оставаться здесь, на родной земле. Будут создаваться новые школы, детсады, будут появляться магазины, соцобъекты. Как результат — новые рабочие места. И постепенно будет создаваться новая агломерация, экологический кластер будет центром ее развития. И все это не в ущерб действующим сельхозпредприятиям», — рассказал Николай Смирнов. Во время строительства на оплату труда сотрудников потратят 2 млрд рублей. После запуска зарплатный фонд составит 1,5 млрд рублей ежегодно. «Все крупные подрядчики будут регистрировать филиалы в Сысертском районе. У нас 100% белой зарплаты, официальное трудоустройство», — рассказал инвестор, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров. Председатель думы Сысертского городского округа Илья Тугбаев напомнил присутствующим, что налоги с зарплаты в том числе поступят в бюджет муниципалитета. «Это будет наш драйвер развития. (…) Пока же налогов территория производит гораздо меньше, чем нужно», — добавил он. Точное место для реализации проекта еще выбирают. «Когда будет принято решение о том, где именно будет построен экокластер, возникнет понимание, кто будет заниматься переработкой вторсырья вокруг него. Однозначно, вне зависимости от локации, это будет современная комфортная промышленная инфраструктура, где смогут реализовать себя малые и средние предприниматели», — заверил Бобров. Экокластер, напомним, будет строить компания «Экологические системы» (входит в сферу интересов «Корпорации СТС»). 20 сентября проект презентовали общественности. Фото: Илья Московец © URA.RU Выступление Ильи Тугбаева Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сысертский городской округ получит возможность для экономического развития благодаря эколокластеру, в который войдут современный полигон и мусоросортировочный завод. Об этом говорили в ходе презентации проекта депутатам Сысертской городской думы, передает журналист URA.RU с места событий. В мероприятии приняли участие министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и инвестор Алексей Бобров. На этапе строительства экокластера создадут более тысячи рабочих мест. После запуска проекта здесь будут трудиться 1200 человек. «Привлекаться будут жители ближайших населенных пунктов. Они, их дети будут оставаться здесь, на родной земле. Будут создаваться новые школы, детсады, будут появляться магазины, соцобъекты. Как результат — новые рабочие места. И постепенно будет создаваться новая агломерация, экологический кластер будет центром ее развития. И все это не в ущерб действующим сельхозпредприятиям», — рассказал Николай Смирнов. Во время строительства на оплату труда сотрудников потратят 2 млрд рублей. После запуска зарплатный фонд составит 1,5 млрд рублей ежегодно. «Все крупные подрядчики будут регистрировать филиалы в Сысертском районе. У нас 100% белой зарплаты, официальное трудоустройство», — рассказал инвестор, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров. Председатель думы Сысертского городского округа Илья Тугбаев напомнил присутствующим, что налоги с зарплаты в том числе поступят в бюджет муниципалитета. «Это будет наш драйвер развития. (…) Пока же налогов территория производит гораздо меньше, чем нужно», — добавил он. Точное место для реализации проекта еще выбирают. «Когда будет принято решение о том, где именно будет построен экокластер, возникнет понимание, кто будет заниматься переработкой вторсырья вокруг него. Однозначно, вне зависимости от локации, это будет современная комфортная промышленная инфраструктура, где смогут реализовать себя малые и средние предприниматели», — заверил Бобров. Экокластер, напомним, будет строить компания «Экологические системы» (входит в сферу интересов «Корпорации СТС»). 20 сентября проект презентовали общественности.