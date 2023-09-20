Екатеринбург спасут от мусорного коллапса

Поможет инвестор, который пошел на нестандартный ход

20 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Экокластер решит проблемы с вывозом отходов, существующие полигоны переполнены Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области хотят построить современный экологический кластер, в который в том числе войдут мусоросортировочный завод и полигон для отходов из Екатеринбурга. Так власть сможет решить наболевший вопрос: в ближайшем будущем отвозить мусор будет просто некуда, все действующие площадки переполнены. Проект планируют реализовать в Сысертском городском округе. Презентация экокластера прошла 20 сентября на площадке «Лета на заводе» — визитной карточки не только Сысерти, но и всего региона. Только Екатеринбург ежегодно производит 1,5 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом полигон «Северный» — единственная легальная площадка для вывоза мусора столицы Урала — переполнен. Ввод в эксплуатацию экокластера позволит закрыть и рекультивировать старые полигоны, а также ускорит переход на раздельный сбор ТКО. Николай Смирнов объяснил, почему для строительства кластера хотят выбрать Сысертский район Фото: Илья Московец © URA.RU «Президентом поставлена задача — создание новой системы, где связаны мусоросортировочной комплекс, современный полигон, который обеспечивает полную безопасность водных ресурсов, воздуха, окружающей среды, и создание производств по переработке отходов», — рассказал на презентации проекта министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Место для строительства в Сысертском районе предложило правительство региона. Причин было несколько. Первая — близость к Екатеринбургу. Если бы расстояние от столицы Урала до экокластера было более 100 км, то пришлось бы сильно увеличить тариф на вывоз отходов. «Также мы смотрим экологические аспекты: расстояние до ближайших населенных пунктов, наличие водных объектов, близость грунтовых вод (если они рядом к поверхности, никто строить такие объекты не разрешит)», — сказал Николай Смирнов. Сысертский район соответствует всем критериям и нормам безопасности. Строить кластер планирует компания «Экологические системы». Она входит в сферу интересов «Корпорации СТС», которая успешно занимается реализацией экологической реформы в ХМАО, ЯНАО, Тюменской области (создает полигоны, мусоросортировочные заводы и экодома). В состав кластера войдут экопарк и техническая зона на 154 га. Последняя включает в себя мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тысяч тонн в год, место для компостирования органических отходов, участки для подготовки альтернативного топлива и для обработки крупногабаритного мусора, а также полигон ТКО мощностью 660 тысяч тонн в год. Резидентами экопарка станут предприятия-переработчики вторсырья. Особенностью проекта является интеграция объектов экологического кластера в существующий ландшафт: в экопарке даже установят спортивные площадки, там можно будет кататься на лыжах. Инвестиции составят 13,8 млрд, рассказала представитель компании «Экологические системы» Алиса Кулагина. На этапе строительства экокластер принесет региону более тысячи новых рабочих мест, на оплату труда сотрудников потратят 2 млрд рублей. После запуска проекта здесь будут трудиться 1200 человек, а зарплатный фонд составит 1,5 млрд рублей ежегодно. Еще столько же денег будут направлять в бюджет в качестве налогов. Весь поток мусоровозов минует населенные пункты, отметил Дмитрий Нисковских Фото: Илья Московец © URA.RU Экокластер будет принимать только неопасные бытовые отходы. Благодаря проекту объем захораниваемого мусора уменьшится в 14 раз. На полигон отправится только то, что нельзя отсортировать ни в ручном, ни в автоматическом режиме, пообещала председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Все органические отходы будут перерабатываться в полезный грунт, таким образом полигон не будет гореть и пахнуть. Переработка также исключает проникновение фильтрата и иных вредных веществ в почву и грунтовые воды. Еще один важный момент — весь поток мусоровозов минует населенные пункты, рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. В целом местная власть позитивно восприняла строительство комплекса. «Мы обязательно хотим получить новые рабочие места, налоги, суперсовременное производство. Мы не позволим сделать тут свалку. Мы говорим о производстве с самыми современными технологиями», — заверил Нисковских. Инвестор готов подписать договор о социально-экономическом партнерстве с властями района, отметил Алексей Бобров Фото: Илья Московец © URA.RU Сегодняшняя встреча — нестандартный ход для российского бизнеса. Дело в том, что проект сейчас дорабатывается. По закону общественные слушания по строительству комплекса должны пройти только через год, когда будут готовы инженерные решения. Но «Корпорация СТС», понимая значимость вопроса, поступила иначе. «Не дожидаясь этого момента, мы уже начали общественное обсуждение: общение с коллективами, презентации прессе, встречи с жителями», — рассказала Татьяна Черных. Она заверила, что такое общение будет регулярным, а инвестор постарается учесть мнение всех заинтересованных сторон. «По итогам наших прений и обсуждений мы будем готовы подписать соглашение о социально-экономическом партнерстве с главой района, в котором зафиксируем все ключевые моменты: от уплаты налогов до отсутствия опасных отходов на территории», — добавил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области хотят построить современный экологический кластер, в который в том числе войдут мусоросортировочный завод и полигон для отходов из Екатеринбурга. Так власть сможет решить наболевший вопрос: в ближайшем будущем отвозить мусор будет просто некуда, все действующие площадки переполнены. Проект планируют реализовать в Сысертском городском округе. Презентация экокластера прошла 20 сентября на площадке «Лета на заводе» — визитной карточки не только Сысерти, но и всего региона. Только Екатеринбург ежегодно производит 1,5 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом полигон «Северный» — единственная легальная площадка для вывоза мусора столицы Урала — переполнен. Ввод в эксплуатацию экокластера позволит закрыть и рекультивировать старые полигоны, а также ускорит переход на раздельный сбор ТКО. «Президентом поставлена задача — создание новой системы, где связаны мусоросортировочной комплекс, современный полигон, который обеспечивает полную безопасность водных ресурсов, воздуха, окружающей среды, и создание производств по переработке отходов», — рассказал на презентации проекта министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Место для строительства в Сысертском районе предложило правительство региона. Причин было несколько. Первая — близость к Екатеринбургу. Если бы расстояние от столицы Урала до экокластера было более 100 км, то пришлось бы сильно увеличить тариф на вывоз отходов. «Также мы смотрим экологические аспекты: расстояние до ближайших населенных пунктов, наличие водных объектов, близость грунтовых вод (если они рядом к поверхности, никто строить такие объекты не разрешит)», — сказал Николай Смирнов. Сысертский район соответствует всем критериям и нормам безопасности. Строить кластер планирует компания «Экологические системы». Она входит в сферу интересов «Корпорации СТС», которая успешно занимается реализацией экологической реформы в ХМАО, ЯНАО, Тюменской области (создает полигоны, мусоросортировочные заводы и экодома). В состав кластера войдут экопарк и техническая зона на 154 га. Последняя включает в себя мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тысяч тонн в год, место для компостирования органических отходов, участки для подготовки альтернативного топлива и для обработки крупногабаритного мусора, а также полигон ТКО мощностью 660 тысяч тонн в год. Резидентами экопарка станут предприятия-переработчики вторсырья. Инвестиции составят 13,8 млрд, рассказала представитель компании «Экологические системы» Алиса Кулагина. На этапе строительства экокластер принесет региону более тысячи новых рабочих мест, на оплату труда сотрудников потратят 2 млрд рублей. После запуска проекта здесь будут трудиться 1200 человек, а зарплатный фонд составит 1,5 млрд рублей ежегодно. Еще столько же денег будут направлять в бюджет в качестве налогов. Экокластер будет принимать только неопасные бытовые отходы. Благодаря проекту объем захораниваемого мусора уменьшится в 14 раз. На полигон отправится только то, что нельзя отсортировать ни в ручном, ни в автоматическом режиме, пообещала председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Все органические отходы будут перерабатываться в полезный грунт, таким образом полигон не будет гореть и пахнуть. Переработка также исключает проникновение фильтрата и иных вредных веществ в почву и грунтовые воды. Еще один важный момент — весь поток мусоровозов минует населенные пункты, рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. В целом местная власть позитивно восприняла строительство комплекса. «Мы обязательно хотим получить новые рабочие места, налоги, суперсовременное производство. Мы не позволим сделать тут свалку. Мы говорим о производстве с самыми современными технологиями», — заверил Нисковских. Сегодняшняя встреча — нестандартный ход для российского бизнеса. Дело в том, что проект сейчас дорабатывается. По закону общественные слушания по строительству комплекса должны пройти только через год, когда будут готовы инженерные решения. Но «Корпорация СТС», понимая значимость вопроса, поступила иначе. «Не дожидаясь этого момента, мы уже начали общественное обсуждение: общение с коллективами, презентации прессе, встречи с жителями», — рассказала Татьяна Черных. Она заверила, что такое общение будет регулярным, а инвестор постарается учесть мнение всех заинтересованных сторон. «По итогам наших прений и обсуждений мы будем готовы подписать соглашение о социально-экономическом партнерстве с главой района, в котором зафиксируем все ключевые моменты: от уплаты налогов до отсутствия опасных отходов на территории», — добавил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров.