Губернатор Куйвашев поблагодарил экипаж «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле. Фото

Губернатор Куйвашев поблагодарил экипаж «Уральских авиалиний» за выдержку

28 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Омском 12 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с командирами и экипажем «Уральских авиалиний», которые успешно посадили неисправный самолет в поле под Омском и помогли эвакуироваться пассажирам. Глава региона поблагодарил летный состав за выдержку, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «Я хотел бы поблагодарить вас за выдержку и самообладание. Самое главное — все остались живы. Я сам очень часто летаю „Уральскими авиалиниями“, вижу и знаю вашу работу. Вы большие молодцы», — обратился Евгений Куйвашев к экипажам Дамира Юсупова, посадившего самолет в кукурузном поле в 2019 году, и Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле под Омском в сентябре. На встрече также присутствовал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, который отметил, что в обстоятельствах аварийной посадки под Омском разбирается специальная комиссия. По его словам, кабинный экипаж сработал грамотно и слаженно — успокоили людей, дали им необходимые команды, подготовили и провели эвакуацию. Старший бортпроводник Дарья Глушкова, отвечая на вопрос Евгения Куйвашева, испугалась ли она, ответила, что не успела. Борт «Уральских авиалиний» сел в поле под Омском 12 сентября из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с командирами и экипажем «Уральских авиалиний», которые успешно посадили неисправный самолет в поле под Омском и помогли эвакуироваться пассажирам. Глава региона поблагодарил летный состав за выдержку, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона (ДИП). «Я хотел бы поблагодарить вас за выдержку и самообладание. Самое главное — все остались живы. Я сам очень часто летаю „Уральскими авиалиниями“, вижу и знаю вашу работу. Вы большие молодцы», — обратился Евгений Куйвашев к экипажам Дамира Юсупова, посадившего самолет в кукурузном поле в 2019 году, и Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле под Омском в сентябре. На встрече также присутствовал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, который отметил, что в обстоятельствах аварийной посадки под Омском разбирается специальная комиссия. По его словам, кабинный экипаж сработал грамотно и слаженно — успокоили людей, дали им необходимые команды, подготовили и провели эвакуацию. Старший бортпроводник Дарья Глушкова, отвечая на вопрос Евгения Куйвашева, испугалась ли она, ответила, что не успела. Борт «Уральских авиалиний» сел в поле под Омском 12 сентября из-за отказа гидросистемы. Он летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров. Во время посадки никто из них и членов экипажа не пострадал. Вся информация о событии собрана в отдельном сюжете.