Чем запомнился ушедший из жизни актер Майкл Гэмбон

Актер Майкл Гэмбон умер в возрасте 82 лет из-за приступа пневмонии

28 сентября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Майкл Гэмбон умер в окружении своей семьи Фото: AP/TASS Британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, 28 сентября умер в возрасте 82 лет в окружении своей семьи от пневмонии. За свою жизнь он снялся в более 50 фильмах и телесериалах. URA.RU приводит главную информацию о почившем актере. «Майкл мирно скончался в больнице со своей женой Энн и сыном Фергюсом у его постели после приступа пневмонии», — передает издание The Irish Times. Уточняется, что актеру было 82 года. Гэмбон начал актерскую карьеру в 1962 году. Его фильмография насчитывает более 57 проектов. Среди них: шесть фильмов о Гарри Поттере, «Сонная лощина» Тима Бертона, телесериал «Доктор Кто», триллер «Омен», а также дилогия семейных картин о приключениях медведя Паддингтона. Актер был удостоен рыцарского звания в 1998 году за вклад в индустрию развлечений. Также он четыре раза получал телевизионную премию BAFTA как лучший актер и был номинантом таких престижных наград, как «Эмми» и «Золотой глобус».

Британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, 28 сентября умер в возрасте 82 лет в окружении своей семьи от пневмонии. За свою жизнь он снялся в более 50 фильмах и телесериалах. URA.RU приводит главную информацию о почившем актере. «Майкл мирно скончался в больнице со своей женой Энн и сыном Фергюсом у его постели после приступа пневмонии», — передает издание The Irish Times. Уточняется, что актеру было 82 года. Гэмбон начал актерскую карьеру в 1962 году. Его фильмография насчитывает более 57 проектов. Среди них: шесть фильмов о Гарри Поттере, «Сонная лощина» Тима Бертона, телесериал «Доктор Кто», триллер «Омен», а также дилогия семейных картин о приключениях медведя Паддингтона. Актер был удостоен рыцарского звания в 1998 году за вклад в индустрию развлечений. Также он четыре раза получал телевизионную премию BAFTA как лучший актер и был номинантом таких престижных наград, как «Эмми» и «Золотой глобус».