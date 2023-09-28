Чем запомнился ушедший из жизни актер Майкл Гэмбон

Британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, 28 сентября умер в возрасте 82 лет в окружении своей семьи от пневмонии. За свою жизнь он снялся в более 50 фильмах и телесериалах. URA.RU приводит главную информацию о почившем актере.
«Майкл мирно скончался в больнице со своей женой Энн и сыном Фергюсом у его постели после приступа пневмонии», —
Гэмбон начал актерскую карьеру в 1962 году. Его фильмография насчитывает более 57 проектов. Среди них: шесть фильмов о Гарри Поттере, «Сонная лощина» Тима Бертона, телесериал «Доктор Кто», триллер «Омен», а также дилогия семейных картин о приключениях медведя Паддингтона.
Актер был удостоен рыцарского звания в 1998 году за вклад в индустрию развлечений. Также он четыре раза получал телевизионную премию BAFTA как лучший актер и был номинантом таких престижных наград, как «Эмми» и «Золотой глобус».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.