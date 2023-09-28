Путин выступил с обращением к губернаторам

28 сентября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Обращение президента РФ Владимира Путина на встрече с избранными главами регионов было адресовано не только 26 ее участникам, а всем руководителям всех субъектов страны. Так интерпретирует итоги этой встречи 28 сентября гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. На встрече с избранными главами регионов, ставшей традиционной, Путин отметил, что во всех случаях губернаторы одержали убедительную победу. В том числе в новых регионах, где выборы стали «важным шагом на пути полноценного вхождения Донбасса и Новороссии в единое правовое и государственное пространство». «Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но убежден: и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Так и будет», — заверил Путин. Он напомнил губернаторам, что развитие региональных экономик является «ключевым факторов для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач». Особенно важно поддерживать бойцов, участвующих в СВО, и их семьи, особенно семьи погибших. «Для всех нас это не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», — сказал президент. Эта встреча — опосредованное обращение Путина ко всем главам регионов, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Отсюда и видеоформат. Отсюда — обращение прямо в камеру. Путину важно было показать, что получателями его слов должны быть не только те, кто приглашен на встречу, но и все остальные руководители регионов», — пояснил политолог. Новость по теме Путин похвалил жителей новых регионов за вклад в объединение с РФ По словам Еловского, все, о чем говорил президент, важно не только для 26 субъектов, главы которых присутствовали на прямой связи с Кремлем. «Первое — это поддержка участников СВО и членов их семей. В ближайшие годы эта категория может стать группой риска, с которой важно правильно работать с точки зрения сохранения доверия этих людей к власти. Второе — это инфраструктура: аварии на сетях будут вызвать недовольство граждан, поэтому власти на местах должны обеспечить качественную и бесперебойную работу коммунальных сетей», — считает эксперт. И при этом Путин продемонстрировал, что он считает губернаторов — единой командой с ним, с правительством, сказал URA.RU первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. «Убедительная победа многих губернаторов была достигнута за счет высокого рейтинга главы государства. При таком уровне поддержки уровень ответственности повышается», — отметил Данюк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обращение президента РФ Владимира Путина на встрече с избранными главами регионов было адресовано не только 26 ее участникам, а всем руководителям всех субъектов страны. Так интерпретирует итоги этой встречи 28 сентября гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. На встрече с избранными главами регионов, ставшей традиционной, Путин отметил, что во всех случаях губернаторы одержали убедительную победу. В том числе в новых регионах, где выборы стали «важным шагом на пути полноценного вхождения Донбасса и Новороссии в единое правовое и государственное пространство». «Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но убежден: и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Так и будет», — заверил Путин. Он напомнил губернаторам, что развитие региональных экономик является «ключевым факторов для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач». Особенно важно поддерживать бойцов, участвующих в СВО, и их семьи, особенно семьи погибших. «Для всех нас это не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», — сказал президент. Эта встреча — опосредованное обращение Путина ко всем главам регионов, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Отсюда и видеоформат. Отсюда — обращение прямо в камеру. Путину важно было показать, что получателями его слов должны быть не только те, кто приглашен на встречу, но и все остальные руководители регионов», — пояснил политолог. По словам Еловского, все, о чем говорил президент, важно не только для 26 субъектов, главы которых присутствовали на прямой связи с Кремлем. «Первое — это поддержка участников СВО и членов их семей. В ближайшие годы эта категория может стать группой риска, с которой важно правильно работать с точки зрения сохранения доверия этих людей к власти. Второе — это инфраструктура: аварии на сетях будут вызвать недовольство граждан, поэтому власти на местах должны обеспечить качественную и бесперебойную работу коммунальных сетей», — считает эксперт. И при этом Путин продемонстрировал, что он считает губернаторов — единой командой с ним, с правительством, сказал URA.RU первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. «Убедительная победа многих губернаторов была достигнута за счет высокого рейтинга главы государства. При таком уровне поддержки уровень ответственности повышается», — отметил Данюк.