Депутат Лантратова призвала создать «русский The Sims» с УК и ипотекой

В российском аналоге компьютерной игры The Sims необходимо отразить основы законодательства страны. Также в симуляторе жизни нужно добавить основы оплаты коммунальных услуг, кредитования, а также заключения браков. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая и предложила создать отечественную версию игры.
«В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. <…> Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание», — рассказала Яна Лантарова «
По ее словам, в симуляторе нужно поднять тему коррупции и противодействия ей. Также в игру следует добавить реакции окружающих на преступления игрока, которые могут привести к потере авторитета или общественного статуса.
Кроме того, она считает, что действие игры должно происходить в нескольких локациях. Так, игрок мог бы оказаться в городе-миллионнике, в небольшом райцентре и ли глухой деревне.
Ранее группа депутатов Госдумы предложила создать русскую версию The Sims с традиционными ценностями. В видеоигру намерены добавить основы финансовой грамотности, а также знакомство с различными профессиями.
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