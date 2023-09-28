Депутат Лантратова призвала создать «русский The Sims» с УК и ипотекой

28 сентября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

В российской версии The Sims поднимут вопросы коррупции и противодействия ей Фото: Kelly Hunter/Flickr В российском аналоге компьютерной игры The Sims необходимо отразить основы законодательства страны. Также в симуляторе жизни нужно добавить основы оплаты коммунальных услуг, кредитования, а также заключения браков. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая и предложила создать отечественную версию игры. «В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. <…> Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание», — рассказала Яна Лантарова « Газете.ру ». По ее словам, в симуляторе нужно поднять тему коррупции и противодействия ей. Также в игру следует добавить реакции окружающих на преступления игрока, которые могут привести к потере авторитета или общественного статуса. Кроме того, она считает, что действие игры должно происходить в нескольких локациях. Так, игрок мог бы оказаться в городе-миллионнике, в небольшом райцентре и ли глухой деревне. Ранее группа депутатов Госдумы предложила создать русскую версию The Sims с традиционными ценностями. В видеоигру намерены добавить основы финансовой грамотности, а также знакомство с различными профессиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российском аналоге компьютерной игры The Sims необходимо отразить основы законодательства страны. Также в симуляторе жизни нужно добавить основы оплаты коммунальных услуг, кредитования, а также заключения браков. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая и предложила создать отечественную версию игры. «В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. <…> Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание», — рассказала Яна Лантарова «Газете.ру». По ее словам, в симуляторе нужно поднять тему коррупции и противодействия ей. Также в игру следует добавить реакции окружающих на преступления игрока, которые могут привести к потере авторитета или общественного статуса. Кроме того, она считает, что действие игры должно происходить в нескольких локациях. Так, игрок мог бы оказаться в городе-миллионнике, в небольшом райцентре и ли глухой деревне. Ранее группа депутатов Госдумы предложила создать русскую версию The Sims с традиционными ценностями. В видеоигру намерены добавить основы финансовой грамотности, а также знакомство с различными профессиями.