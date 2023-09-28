Тюменские депутаты потратят 1,5 млн рублей на номера в отелях

28 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Двуспальные кровати для каждого человека и шумоизоляция в номере — обязательные условия Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменская областная дума заключила контракт на поставку гостиничных услуг, в рамках которого на номера в отелях будет потрачено 1.5 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание гостиничных услуг. Цена контракта — 1,5 млн рублей», — говорится в документации закупки. Такую сумму на проживание в отеле дума потратит за полгода, с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024-го. Гостиница должна быть как минимум «четырехзвездочной», а в одноместных номерах обязательна звукоизоляция от уличного шума. При этом номера не могут быть меньше 24 квадратных метров, и в них обязательно наличие двуспальной кровати. Гости отеля обязательно должны получать завтрак по типу «шведского стола». Им должны помочь носить багаж и вызывать такси. Ранее URA.RU писало, что Тюменская областная дума объявила закупку на проведение банкетов. Из бюджета региона на деликатесы и обслуживание гостей потратят 2,4 млн рублей.

Тюменская областная дума заключила контракт на поставку гостиничных услуг, в рамках которого на номера в отелях будет потрачено 1.5 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание гостиничных услуг. Цена контракта — 1,5 млн рублей», — говорится в документации закупки. Такую сумму на проживание в отеле дума потратит за полгода, с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024-го. Гостиница должна быть как минимум «четырехзвездочной», а в одноместных номерах обязательна звукоизоляция от уличного шума. При этом номера не могут быть меньше 24 квадратных метров, и в них обязательно наличие двуспальной кровати. Гости отеля обязательно должны получать завтрак по типу «шведского стола». Им должны помочь носить багаж и вызывать такси. Ранее URA.RU писало, что Тюменская областная дума объявила закупку на проведение банкетов. Из бюджета региона на деликатесы и обслуживание гостей потратят 2,4 млн рублей.