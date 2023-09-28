В ХМАО готовят новые меры поддержки для нефтяников

Льготы затронут компании нефтегазового сервиса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО готовят новые меры поддержки для окружных нефтесервисных компаний. Они будут направлены на экспортные услуги. Об этом URA.RU сообщил член общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в ХМАО и президент «Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса» Виктор Хайков.

«Если поддержка производителей нефтегазового оборудования была, то поддержки экспорта нефтегазовых услуг не было вообще. Сейчас по нашему предложению Денис Валентинович Мантуров поддержал нас. Есть поручение о том, чтобы разработать меры поддержки именно экспорта нефтегазовых услуг», — сообщил Хайков.

Государственная помощь скажется на скорейшем развитии компаний, занимающихся обслуживанием нефтегазового оборудования. «Именно эти компетенции, они критически важны. Мало произвести продукцию, важно еще эту продукцию, например, буровую установку или другое оборудование, правильно, качественно и безопасно эксплуатировать, производить работы», — добавил Хайков.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Мантуров пообещал поддержку губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Он заявил о поддержке российского правительства в развитии промышленности Югры.