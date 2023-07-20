Вице-премьер РФ пообещал поддержку губернатору ХМАО

21 июля 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров пообещал поддержку российского правительства в развитии промышленности Югры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-премьер РФ Денис Мантуров пообещал губернатору ХМАО Наталье Комаровой поддержку российского правительства в развитии промышленности региона во время визита в Сургут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минпромторга. «Могу сказать, что потенциал у региона есть. Общаясь с представителями предприятий, вижу, что есть и заинтересованность, и понимание того, в каком направлении развиваться. Поэтому используйте все наши инструменты поддержки, которые есть. Тот промышленный блок, который на сегодня сформирован в регионе, имею в виду местных руководителей, отвечающих за промышленность, проходил у нас и стажировку и согласовывался нами. Поэтому рассчитываю, что совместно можем обеспечить поддержку тех направлений, проектов обрабатывающих отраслей промышленности», — сказал Мантуров во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова поблагодарила вице-премьера и в ответ отметила, что тема промышленности профильная для региона, а около 5% мировой нефти добывается в Югре. «Накопленная добыча нефти на 1 января текущего года составила 12,6 миллиардов тонн. Это то, что сделали югорчане, и готовы и сейчас с полной профессиональной ответственностью, с любовью к делу своему работать и дальше», — сказала Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-премьер Мантуров во время визита в ХМАО объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования на базе правительства РФ. В рамках нового объединения будут собираться представители органов власти, производители и заказчики оборудования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Денис Мантуров пообещал губернатору ХМАО Наталье Комаровой поддержку российского правительства в развитии промышленности региона во время визита в Сургут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минпромторга. «Могу сказать, что потенциал у региона есть. Общаясь с представителями предприятий, вижу, что есть и заинтересованность, и понимание того, в каком направлении развиваться. Поэтому используйте все наши инструменты поддержки, которые есть. Тот промышленный блок, который на сегодня сформирован в регионе, имею в виду местных руководителей, отвечающих за промышленность, проходил у нас и стажировку и согласовывался нами. Поэтому рассчитываю, что совместно можем обеспечить поддержку тех направлений, проектов обрабатывающих отраслей промышленности», — сказал Мантуров во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова поблагодарила вице-премьера и в ответ отметила, что тема промышленности профильная для региона, а около 5% мировой нефти добывается в Югре. «Накопленная добыча нефти на 1 января текущего года составила 12,6 миллиардов тонн. Это то, что сделали югорчане, и готовы и сейчас с полной профессиональной ответственностью, с любовью к делу своему работать и дальше», — сказала Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-премьер Мантуров во время визита в ХМАО объявил о создании совета по импортозамещению нефтегазового оборудования на базе правительства РФ. В рамках нового объединения будут собираться представители органов власти, производители и заказчики оборудования.