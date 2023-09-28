Нацист СС, встретившийся с Зеленским, пожаловался на критику

28 сентября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Встретившийся с Владимиром Зеленский Ярослав Хунка подвергся критике Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший военный дивизии СС «Галиция» Ярослав Хунка, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что столкнулся со всеобщей ненавистью и теперь вынужден уехать в Южную Америку. Об этом он рассказал в эфире канадского телевидения. «Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Все, чего я хотел — это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи», — заявил Ярослав Хунка, передает «Sputnik-Беларусь». Он также сказал, что из-за критики ему придется уехать к друзьям в Южную Америку. Ранее стало известно, что 98-летнего эсэсовца пригласили в канадский парламент, когда туда прибыл Зеленский, пишет телеканал 360. Позже сообщалось, что многие осудили присутствие нациста на мероприятии. Так, американский журналист Джексон Хинкл заявил, что чествование экс-бойца СС в Канаде поможет гражданам США понять, насколько важна деятельность российского лидера Владимира Путина на мировой арене. Также после случившегося глава канадского МИД Мелани Жоли сказала о необходимости отправить в отставку спикера палаты общин страны Энтони Рота, сообщает MK.RU .

Бывший военный дивизии СС «Галиция» Ярослав Хунка, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что столкнулся со всеобщей ненавистью и теперь вынужден уехать в Южную Америку. Об этом он рассказал в эфире канадского телевидения. «Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Все, чего я хотел — это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи», — заявил Ярослав Хунка, передает «Sputnik-Беларусь». Он также сказал, что из-за критики ему придется уехать к друзьям в Южную Америку. Ранее стало известно, что 98-летнего эсэсовца пригласили в канадский парламент, когда туда прибыл Зеленский, пишет телеканал 360. Позже сообщалось, что многие осудили присутствие нациста на мероприятии. Так, американский журналист Джексон Хинкл заявил, что чествование экс-бойца СС в Канаде поможет гражданам США понять, насколько важна деятельность российского лидера Владимира Путина на мировой арене. Также после случившегося глава канадского МИД Мелани Жоли сказала о необходимости отправить в отставку спикера палаты общин страны Энтони Рота, сообщает MK.RU.