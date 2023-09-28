Свердловские предприятия сократили производство лекарств почти на 50%

С января по август 2023 года на предприятиях Свердловской области сократили производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях на 42,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.
«Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе—августе 2023 года к такому же периоду 2022 года упало на 42,1%. Изготовление химических веществ и химических продуктов показало обратную тенденцию за аналогичные даты показатель вырос на 3%», — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале.
Также в регионе сократилось производство оптических и электронных изделий на 10,6%. Показатели по разработке резиновых и пластмассовых продуктов упало на 0,3%.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области пропал препарат для борьбы с бактериями. Он является отечественной разработкой, которой нет аналогов.
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