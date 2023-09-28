Свердловские предприятия сократили производство лекарств почти на 50%

28 сентября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Производство лекарства на Среднем Урале упало на 42,1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С января по август 2023 года на предприятиях Свердловской области сократили производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях на 42,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе—августе 2023 года к такому же периоду 2022 года упало на 42,1%. Изготовление химических веществ и химических продуктов показало обратную тенденцию за аналогичные даты показатель вырос на 3%», — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале. Также в регионе сократилось производство оптических и электронных изделий на 10,6%. Показатели по разработке резиновых и пластмассовых продуктов упало на 0,3%. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области пропал препарат для борьбы с бактериями. Он является отечественной разработкой, которой нет аналогов.

С января по август 2023 года на предприятиях Свердловской области сократили производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях на 42,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе—августе 2023 года к такому же периоду 2022 года упало на 42,1%. Изготовление химических веществ и химических продуктов показало обратную тенденцию за аналогичные даты показатель вырос на 3%», — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале. Также в регионе сократилось производство оптических и электронных изделий на 10,6%. Показатели по разработке резиновых и пластмассовых продуктов упало на 0,3%. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области пропал препарат для борьбы с бактериями. Он является отечественной разработкой, которой нет аналогов.