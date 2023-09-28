Свердловские предприятия сократили производство лекарств почти на 50%

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Производство лекарства на Среднем Урале упало на 42,1% Фото:

С января по август 2023 года на предприятиях Свердловской области сократили производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях на 42,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

«Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе—августе 2023 года к такому же периоду 2022 года упало на 42,1%. Изготовление химических веществ и химических продуктов показало обратную тенденцию за аналогичные даты показатель вырос на 3%», — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале.

Также в регионе сократилось производство оптических и электронных изделий на 10,6%. Показатели по разработке резиновых и пластмассовых продуктов упало на 0,3%.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области пропал препарат для борьбы с бактериями. Он является отечественной разработкой, которой нет аналогов.

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С января по август 2023 года на предприятиях Свердловской области сократили производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях на 42,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в январе—августе 2023 года к такому же периоду 2022 года упало на 42,1%. Изготовление химических веществ и химических продуктов показало обратную тенденцию за аналогичные даты показатель вырос на 3%», — следует из индекса промышленного производства на Среднем Урале. Также в регионе сократилось производство оптических и электронных изделий на 10,6%. Показатели по разработке резиновых и пластмассовых продуктов упало на 0,3%. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области пропал препарат для борьбы с бактериями. Он является отечественной разработкой, которой нет аналогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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