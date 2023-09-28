Челябинский губернатор Текслер сформировал комиссии к осеннему призыву

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Губернатор утвердил составы призывных комиссий Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

В Челябинской области создали призывные комиссии на всех муниципальных уровнях. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер.

«Постановляю: создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах и утвердить их составы», — говорится в тексте документа, опубликованного 28 сентября на интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что постановление вышло в соответствии со статьями 26 и 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» для организованного проведения в октябре — декабре 2023 года призыва. На срочную службу подлежат жители региона 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление, в котором указано, кто будет освобожден от призыва в ходе мобилизации. В постановлении обозначено 26 основных пунктов заболеваний, при которых мобилизация не предусмотрена.

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В Челябинской области создали призывные комиссии на всех муниципальных уровнях. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Постановляю: создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах и утвердить их составы», — говорится в тексте документа, опубликованного 28 сентября на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что постановление вышло в соответствии со статьями 26 и 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» для организованного проведения в октябре — декабре 2023 года призыва. На срочную службу подлежат жители региона 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление, в котором указано, кто будет освобожден от призыва в ходе мобилизации. В постановлении обозначено 26 основных пунктов заболеваний, при которых мобилизация не предусмотрена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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