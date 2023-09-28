Челябинский губернатор Текслер сформировал комиссии к осеннему призыву

28 сентября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Губернатор утвердил составы призывных комиссий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Челябинской области создали призывные комиссии на всех муниципальных уровнях. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Постановляю: создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах и утвердить их составы», — говорится в тексте документа, опубликованного 28 сентября на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что постановление вышло в соответствии со статьями 26 и 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» для организованного проведения в октябре — декабре 2023 года призыва. На срочную службу подлежат жители региона 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление, в котором указано, кто будет освобожден от призыва в ходе мобилизации. В постановлении обозначено 26 основных пунктов заболеваний, при которых мобилизация не предусмотрена.

В Челябинской области создали призывные комиссии на всех муниципальных уровнях. Соответствующее постановление издал губернатор Алексей Текслер. «Постановляю: создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах и утвердить их составы», — говорится в тексте документа, опубликованного 28 сентября на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что постановление вышло в соответствии со статьями 26 и 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» для организованного проведения в октябре — декабре 2023 года призыва. На срочную службу подлежат жители региона 1996—2005 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление, в котором указано, кто будет освобожден от призыва в ходе мобилизации. В постановлении обозначено 26 основных пунктов заболеваний, при которых мобилизация не предусмотрена.