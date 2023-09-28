Прокуратура проконтролирует рейс Utair в ХМАО, задержанный более чем на 15 часов

Вылет задержан из-за плохих метеоусловий и позднего прибытия воздушного судна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Ханты-Мансийска задержан рейс авиакомпании Utair до Сургута. Уральская транспортная прокуратура сообщает, что вылет запланирован на 8 часов утра 29 сентября, а соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.

«В аэропорту города Ханты-Мансийска задержан к вылету рейс номер TUM116 авиакомпании „ЮТэйр“, следующий по маршруту Ханты-Мансийск — Сургут. Вылет запланирован на 8 ч 00 минут 29.09.2023. Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг пассажирам», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и напитками. Согласно данным онлайн табло, рейс должен был вылететь в 16:20. Задержка произошла из-за плохих метеоусловий и, соответственно, позднего прибытия воздушного судна.

Ранее в аэропорту Ханты-Мансийска на три с половиной часа задержали самолет до Березово. В справочной службе аэровокзала причиной задержки авиарейса назвали неблагоприятные метеоусловия в пункте назначения.