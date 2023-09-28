На место аварии приехали сотрудники ГИБДД
В екатеринбургском районе Академический водитель BMW снес барьерные ограждения и вылетел на полосу встречного движения. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, который стал очевидцем аварии.
«На улице Краснолесья BMW снесла отбойники, а после вылетела на встречную полосу. От задней и передней части автомобиля не осталось живого места. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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