28 сентября 2023

В Екатеринбурге водитель BMW протаранив отбойник, вылетел на встречку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Куйбышева - Розы Люксембург с погоней и стрельбой. Екатеринбург, bmw, бмв, дтп, разбитый автомобиль, авария
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД Фото:

В екатеринбургском районе Академический водитель BMW снес барьерные ограждения и вылетел на полосу встречного движения. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, который стал очевидцем аварии.

«На улице Краснолесья BMW снесла отбойники, а после вылетела на встречную полосу. От задней и передней части автомобиля не осталось живого места. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском районе Академический водитель BMW снес барьерные ограждения и вылетел на полосу встречного движения. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, который стал очевидцем аварии. «На улице Краснолесья BMW снесла отбойники, а после вылетела на встречную полосу. От задней и передней части автомобиля не осталось живого места. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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