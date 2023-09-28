28 сентября 2023

Тюменский подрядчик отремонтирует путепровод на Бурова-Петрова в Кургане

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Мост Бурова-Петрова. Курган, машины, мост бурова-петрова
В аукционе приняла участие только одна компания, которая и стала победителем Фото:

В Кургане определились с подрядчиком, который займется ремонтом путепровода по улице Бурова-Петрова. Аукцион выиграла компания «Гарант» из Тюмени. Эта информация опубликована на портале ЕИС Закупки.

«Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Бурова-Петрова в Кургане. Победитель: ООО „Гарант“. Цена контракта: 128 040 497,11 рубля», — указано в описании.

Речь идет о конструкции, расположенной между улицами Некрасова и Гоголя. Длина участка — порядка 330 метров. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», написано в технической документации.

По данным сервиса СБИС, ООО «Гарант» было образовано в июле 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, также компания работает еще по 37 направлениям, имеет четыре лицензии. Размер уставного капитала — 10 000 рублей.

Ранее специалисты ООО «Гарант» придумали, как снизить аварийность на Чеховском мосту в Кургане. Для этого на стойках ограждений были сделаны спайки, а на деформационных швах — специальные смычки. Тюменская компания занималась капитальным ремонтом мостового сооружения.

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В Кургане определились с подрядчиком, который займется ремонтом путепровода по улице Бурова-Петрова. Аукцион выиграла компания «Гарант» из Тюмени. Эта информация опубликована на портале ЕИС Закупки. «Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Бурова-Петрова в Кургане. Победитель: ООО „Гарант“. Цена контракта: 128 040 497,11 рубля», — указано в описании. Речь идет о конструкции, расположенной между улицами Некрасова и Гоголя. Длина участка — порядка 330 метров. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», написано в технической документации. По данным сервиса СБИС, ООО «Гарант» было образовано в июле 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, также компания работает еще по 37 направлениям, имеет четыре лицензии. Размер уставного капитала — 10 000 рублей. Ранее специалисты ООО «Гарант» придумали, как снизить аварийность на Чеховском мосту в Кургане. Для этого на стойках ограждений были сделаны спайки, а на деформационных швах — специальные смычки. Тюменская компания занималась капитальным ремонтом мостового сооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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