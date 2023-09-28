Тюменский подрядчик нашел способ снизить аварийность на мосту в Кургане

28 сентября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

На Чеховском мосту позаботились о безопасности пешеходов и водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подрядная организация «Гарант» из Тюмени придумала, как снизить аварийность на Чеховском мосту в Кургане. Для этого на стойках ограждений были сделаны спайки, а на деформационных швах специальные смычки. Об этом на открытии путепровода сообщил глава региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «Видите спайки на стойках моста? Это как раз противотравматические вещи, чтобы жители не ударялись и не наносили себе раны. Подрядчик по нашей просьбе это сделал, за что ему большое спасибо. Также смычки на деформационных швах придумано подрядчиком, чтобы минимизировать аварийность», — сказал Шумков. Открытие Чеховского путепровода состоялось 28 сентября. В торжественной обстановке движение по мосту открыли губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Первыми по обновленному после ремонта мосту проехала строительная техника. Путепровод, соединяющий микрорайоны города, открыли на три месяца раньше срока по контракту.

Подрядная организация «Гарант» из Тюмени придумала, как снизить аварийность на Чеховском мосту в Кургане. Для этого на стойках ограждений были сделаны спайки, а на деформационных швах специальные смычки. Об этом на открытии путепровода сообщил глава региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «Видите спайки на стойках моста? Это как раз противотравматические вещи, чтобы жители не ударялись и не наносили себе раны. Подрядчик по нашей просьбе это сделал, за что ему большое спасибо. Также смычки на деформационных швах придумано подрядчиком, чтобы минимизировать аварийность», — сказал Шумков. Открытие Чеховского путепровода состоялось 28 сентября. В торжественной обстановке движение по мосту открыли губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова. Первыми по обновленному после ремонта мосту проехала строительная техника. Путепровод, соединяющий микрорайоны города, открыли на три месяца раньше срока по контракту.