В ЯНАО погорельцы получили новые квартиры

29 сентября 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Ямальцы потеряли жилье в мае этого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Аксарка Приуральского района, дома которых сгорели в результате пожара, получили новые квартиры в доме по улице Зверева. Об этом в соцсети рассказал районный глава Иван Сакал. «Сегодня заглянул к семьям, которые получили новые квартиры в доме по адресу Зверева 4. Зашел и к семье Кадровой Тамары Николаевны. Они потеряли свою квартиру во время пожара в доме 83 по улице Юбилейной в мае этого года. Помимо семьи Тамары Андреевны в этом доме новые квартиры получили еще 5 семей погорельцев», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Еще шесть семей, потерявших свое жилье от огня, переселятся в строящийся жилой комплекс по адресу Обская — Северная. Переезд запланирован в 2024 году. Ранее жители Губкинского (ЯНАО) пожаловались на некачественное жилье, выдаваемое по программе переселения. В домах плохая звукоизоляция, а стандартная мебель не помещается в проемы.

Жители села Аксарка Приуральского района, дома которых сгорели в результате пожара, получили новые квартиры в доме по улице Зверева. Об этом в соцсети рассказал районный глава Иван Сакал. «Сегодня заглянул к семьям, которые получили новые квартиры в доме по адресу Зверева 4. Зашел и к семье Кадровой Тамары Николаевны. Они потеряли свою квартиру во время пожара в доме 83 по улице Юбилейной в мае этого года. Помимо семьи Тамары Андреевны в этом доме новые квартиры получили еще 5 семей погорельцев», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Еще шесть семей, потерявших свое жилье от огня, переселятся в строящийся жилой комплекс по адресу Обская — Северная. Переезд запланирован в 2024 году. Ранее жители Губкинского (ЯНАО) пожаловались на некачественное жилье, выдаваемое по программе переселения. В домах плохая звукоизоляция, а стандартная мебель не помещается в проемы.