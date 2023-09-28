28 сентября 2023
27 сентября 2023

В ЯНАО погорельцы получили новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, жилье, недвижимость, дом, доступное жилье, новостройка
Ямальцы потеряли жилье в мае этого года Фото:

Жители села Аксарка Приуральского района, дома которых сгорели в результате пожара, получили новые квартиры в доме по улице Зверева. Об этом в соцсети рассказал районный глава Иван Сакал.

«Сегодня заглянул к семьям, которые получили новые квартиры в доме по адресу Зверева 4. Зашел и к семье Кадровой Тамары Николаевны. Они потеряли свою квартиру во время пожара в доме 83 по улице Юбилейной в мае этого года. Помимо семьи Тамары Андреевны в этом доме новые квартиры получили еще 5 семей погорельцев», — сообщает мэр в своем telegram-канале.

Еще шесть семей, потерявших свое жилье от огня, переселятся в строящийся жилой комплекс по адресу Обская — Северная. Переезд запланирован в 2024 году.

Ранее жители Губкинского (ЯНАО) пожаловались на некачественное жилье, выдаваемое по программе переселения. В домах плохая звукоизоляция, а стандартная мебель не помещается в проемы.

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Жители села Аксарка Приуральского района, дома которых сгорели в результате пожара, получили новые квартиры в доме по улице Зверева. Об этом в соцсети рассказал районный глава Иван Сакал. «Сегодня заглянул к семьям, которые получили новые квартиры в доме по адресу Зверева 4. Зашел и к семье Кадровой Тамары Николаевны. Они потеряли свою квартиру во время пожара в доме 83 по улице Юбилейной в мае этого года. Помимо семьи Тамары Андреевны в этом доме новые квартиры получили еще 5 семей погорельцев», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Еще шесть семей, потерявших свое жилье от огня, переселятся в строящийся жилой комплекс по адресу Обская — Северная. Переезд запланирован в 2024 году. Ранее жители Губкинского (ЯНАО) пожаловались на некачественное жилье, выдаваемое по программе переселения. В домах плохая звукоизоляция, а стандартная мебель не помещается в проемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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