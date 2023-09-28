«Известия»: работодателей обяжут обеспечивать жильем мигрантов

29 сентября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Участились случаи правонарушений со стороны трудовых мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодатели, нанимающие трудовых мигрантов, должны обеспечить их жильем и временной регистрацией. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы осенью. «Компании, нанимающие на работу мигрантов, должны будут в обязательном порядке обеспечивать их жильем на время действия трудового договора. Любая форма возможна, главное — официально регистрировать гостей по месту жительства», — ознакомились «Известия» с содержанием законопроекта. К подобному жилью можно отнести специальные общежития, дома либо съем для работников квартир. Если сотрудник самостоятельно снимет квартиру или комнату и зарегистрируется в ней, то работодатель от этой обязанности освобождается. Законопроект предусматривает наказание для компаний, нарушивших правила. Предполагается штраф для должностных лиц от 40 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч, а также возможна приостановка деятельности компании до 90 суток. Ужесточение мер связано с увеличением числа беспорядков и правонарушений, в которых участвуют трудовые мигранты. Наличие регистрации по месту пребывания позволит контролировать и оперативно устанавливать нарушителей. Ранее в Госдуме предложили запретить продажу оружия мигрантам, которые являются гражданами РФ менее пяти лет. В некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатели, нанимающие трудовых мигрантов, должны обеспечить их жильем и временной регистрацией. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы осенью. «Компании, нанимающие на работу мигрантов, должны будут в обязательном порядке обеспечивать их жильем на время действия трудового договора. Любая форма возможна, главное — официально регистрировать гостей по месту жительства», — ознакомились «Известия» с содержанием законопроекта. К подобному жилью можно отнести специальные общежития, дома либо съем для работников квартир. Если сотрудник самостоятельно снимет квартиру или комнату и зарегистрируется в ней, то работодатель от этой обязанности освобождается. Законопроект предусматривает наказание для компаний, нарушивших правила. Предполагается штраф для должностных лиц от 40 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч, а также возможна приостановка деятельности компании до 90 суток. Ужесточение мер связано с увеличением числа беспорядков и правонарушений, в которых участвуют трудовые мигранты. Наличие регистрации по месту пребывания позволит контролировать и оперативно устанавливать нарушителей. Ранее в Госдуме предложили запретить продажу оружия мигрантам, которые являются гражданами РФ менее пяти лет. В некоторых регионах России из-за мигрантов сложилась опасная криминогенная обстановка. Законопроект позволит переломить эту ситуацию.