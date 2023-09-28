В ХМАО учителя-метросексуала вынудили уволиться, обвинив в пропаганде ЛГБТ. Фото

29 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Учитель элитной сургутской гимназии уволился после обвинений в пропаганде ЛГБТ (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте учителя элитной гимназии Салманова М. вынудили уволиться из-за его фото в красном женском пальто, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников написали на него жалобу на имя директора учреждения, обвинив в нетрадиционной ориентации, пропаганде ЛГБТ-ценностей и истериках на уроке. URA.RU об этом рассказал один из родителей учеников на условиях анонимности. «На урок приходил с женской сумкой, татуаж и длинные волосы не скрыть, на собрание к родителям пришел в женском пиджаке, истерики, слезы на уроках с его стороны и т. п. Поскольку многих родителей такая ситуация, мягко говоря, напрягает, кто-то занял позицию толерантных, кто-то ждет конца месяца (30 сентября завершается испытательный срок — прим. URA.RU). Но большинство считает — это поведение, противоречащее Конституции РФ, а именно пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Такое поведение учителя в российской школе неприемлемо. <…> Внешний вид, взгляды М. могут негативно сказаться на восприятии мира у детей в дальнейшем», — сообщили родители в чате гимназии. После этого инсайдер добавил, что М. написал заявление об уходе, хотя он лишь недавно устроился в учебное заведение, перейдя в него из гимназии Салахова. В мэрии Сургута подтвердили расторжение трудового договора с М. «Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии имени Салманова. С сегодняшнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты», — прокомментировали в ведомстве. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с М. В переписке он пояснил, что закрыл соцсети еще в августе, и в истории фигурируют старые фото, сделанные для задания по продюсированию во время обучения в институте культуры. М. направил в редакцию несколько фото с открытого урока. На них он в деловом костюме и с убранными в хвост волосами. В переписке М. заявил, что жалоба родителей — клевета. «Я не позиционирую себя как женщина. У меня четыре года была девушка, и дело шло к свадьбе, но мы расстались. Эти фотографии действительно из моих соцсетей, но я не пропагандирую никаких неправильных ценностей. Я уволился по собственному желанию сегодня, чтобы не подставлять никого, чтобы эти родители успокоились. За мной стоит большое количество родителей и детей, которых эта новость повергла в ужас и шок. И они тоже не хотят сидеть на месте, они собираются писать ответное заявление», — сообщил экс-педагог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте учителя элитной гимназии Салманова М. вынудили уволиться из-за его фото в красном женском пальто, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников написали на него жалобу на имя директора учреждения, обвинив в нетрадиционной ориентации, пропаганде ЛГБТ-ценностей и истериках на уроке. URA.RU об этом рассказал один из родителей учеников на условиях анонимности. «На урок приходил с женской сумкой, татуаж и длинные волосы не скрыть, на собрание к родителям пришел в женском пиджаке, истерики, слезы на уроках с его стороны и т. п. Поскольку многих родителей такая ситуация, мягко говоря, напрягает, кто-то занял позицию толерантных, кто-то ждет конца месяца (30 сентября завершается испытательный срок — прим. URA.RU). Но большинство считает — это поведение, противоречащее Конституции РФ, а именно пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Такое поведение учителя в российской школе неприемлемо. <…> Внешний вид, взгляды М. могут негативно сказаться на восприятии мира у детей в дальнейшем», — сообщили родители в чате гимназии. После этого инсайдер добавил, что М. написал заявление об уходе, хотя он лишь недавно устроился в учебное заведение, перейдя в него из гимназии Салахова. В мэрии Сургута подтвердили расторжение трудового договора с М. «Департамент образования администрации Сургута понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии имени Салманова. С сегодняшнего дня с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты», — прокомментировали в ведомстве. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с М. В переписке он пояснил, что закрыл соцсети еще в августе, и в истории фигурируют старые фото, сделанные для задания по продюсированию во время обучения в институте культуры. М. направил в редакцию несколько фото с открытого урока. На них он в деловом костюме и с убранными в хвост волосами. В переписке М. заявил, что жалоба родителей — клевета. «Я не позиционирую себя как женщина. У меня четыре года была девушка, и дело шло к свадьбе, но мы расстались. Эти фотографии действительно из моих соцсетей, но я не пропагандирую никаких неправильных ценностей. Я уволился по собственному желанию сегодня, чтобы не подставлять никого, чтобы эти родители успокоились. За мной стоит большое количество родителей и детей, которых эта новость повергла в ужас и шок. И они тоже не хотят сидеть на месте, они собираются писать ответное заявление», — сообщил экс-педагог.