28 сентября 2023

Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска быть как Маугли

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация экологического кластера. Сысерть, смирнов николай
Смирнов заявил, что жители платят за воду копейки Фото:

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов привел в пример Маугли и обитателей джунглей жителям Первоуральска, которые пожаловались ему на грязную воду из-под крана. Также чиновник указал уральцам в переписке в соцсети «ВКонтакте», что они платят за воду копейки.

«Советую перечитать книгу „Маугли“. Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление», — ответил министр Смирнов возмущенным жителям.

Также чиновник обратил внимание людей на то, что они платят копейки за ту воду, которая течет из-под крана. «Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», — написал министр ЖКХ.

Первоуральцы, в свою очередь, ответили чиновнику, что живут «не в джунглях, а в цивилизованной стране Россия». Возмутило их и упоминание о копеечной цене за воду. «Даже если мы будем платить по 10 рублей за литр, это не значит, что у людей из кранов побежит хорошая, чистая вода», — высказался житель города Сергей Андрюков.

Проблема с чистой водой в Первоуральске существует давно. Ранее мэр города Игорь Кабец объяснял, почему из кранов лилась черная вода. По его словам, это было связано с заменой водопроводных труб. Среди прочих причин упоминалось и обмеление Верхне-Шайтанского пруда.

Первоуралец позвал министра домой на чай из грязной воды
Первоуралец позвал министра домой на чай из грязной воды
Фото:
Министр указал, что за воду свердловчане платят копейки
Министр указал, что за воду свердловчане платят копейки
Фото:
Также Смирнов среди причин грязной воду отметил засуху в регионе
Также Смирнов среди причин грязной воду отметил засуху в регионе
Фото:
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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов привел в пример Маугли и обитателей джунглей жителям Первоуральска, которые пожаловались ему на грязную воду из-под крана. Также чиновник указал уральцам в переписке в соцсети «ВКонтакте», что они платят за воду копейки. «Советую перечитать книгу „Маугли“. Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление», — ответил министр Смирнов возмущенным жителям. Также чиновник обратил внимание людей на то, что они платят копейки за ту воду, которая течет из-под крана. «Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», — написал министр ЖКХ. Первоуральцы, в свою очередь, ответили чиновнику, что живут «не в джунглях, а в цивилизованной стране Россия». Возмутило их и упоминание о копеечной цене за воду. «Даже если мы будем платить по 10 рублей за литр, это не значит, что у людей из кранов побежит хорошая, чистая вода», — высказался житель города Сергей Андрюков. Проблема с чистой водой в Первоуральске существует давно. Ранее мэр города Игорь Кабец объяснял, почему из кранов лилась черная вода. По его словам, это было связано с заменой водопроводных труб. Среди прочих причин упоминалось и обмеление Верхне-Шайтанского пруда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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