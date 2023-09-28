Умер первый мэр Тюмени Геннадий Райков

Геннадий Райков работал мэром Тюмени два срока с 1991 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В возрасте 85 лет в Москве скончался первый мэр Тюмени Геннадий Райков. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Скончался первый глава администрации города Тюмени Геннадий Иванович Райков. Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам патриота России и Тюменской области, орденоносца, почетного гражданина города», — сообщили в инфоцентре властей.

О трудовом и политическом пути известного тюменца URA.RU рассказал Владимир Чертищев. В 1989 году он занимал пост первого секретаря Тюменского обкома КПСС, а также соратником Райкова по партии.

«На волне критики КПСС Геннадий Райков был популярен среди тюменцев. Тогда он занимал должность гендиректора моторного завода. На первых демократических выборах мэра Тюмени это сыграло ему на руку — за него проголосовало более 50 тысяч человек», — прокомментировал URA.RU Владимир Чертищев.

Главой администрации Тюмени Райков стал в 1991 году. Его добровольная отставка произошла в 1993 году.

В дальнейшем, в 1999 году, Геннадий Райков стал создателем «Народной партии». Он избирался в Государственную думу РФ три созыва подряд. С 2007 по 2011 года работал в ЦИК России.