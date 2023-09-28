ТюмГУ открывает бакалавриат совместно с московской «Шанинкой»

29 сентября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Студенты, которые будут обучаться по новой программе, получат два диплома Фото: пресс-служба ТюмГУ Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ открывает бакалавриат по направлению «Социология» совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шанинкой»). Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время встречи с руководителями образовательных учреждений. Студенты, которые будут обучаться по новой программе, не только получат два диплома, но и проведут два года в Тюмени и два года в Москве. «Эта программа стартует в следующем году. Она дороже обычных программ ТюмГУ, но у нее есть неоспоримые преимущества. В первую очередь — это возможность получить общее образование на английском языке у преподавателей из 14 стран в SAS и специализацию в области социальных наук в „Шанинке“. Кроме того, эта программа подходит для тюменских абитуриентов, которые хотели бы получить московский диплом и поучиться в Москве, но не готовы в 17 лет уезжать из семьи в другой город. Два года вы учитесь здесь, а в 19 едете в центр Москвы („Шанинка“ расположена в 400 метрах от Кремля) и получаете московский диплом и опыт», — рассказал директор SAS Андрей Щербенок. Стоимость обучения по новой программе составит около 600 тысяч рублей. Однако абитуриентам будут предоставлять скидки за особые достижения, например, за высокие баллы ЕГЭ. Обучающиеся овладеют двумя академическими языками — английским в SAS и русским в Шанинке. Чтобы поступить на новую программу, абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и английскому языку или математике на выбор. «Мы рады сотрудничеству с SAS. Потому что совершенно точно нас объединяет поиск новых форм, образовательных форматов, стратегий обучения, которые дадут возможность нашим студентам раскрываться максимально», — отметила декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Ирина Дуденкова. Фото предоставлено пресс-службой ТюмГУ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ открывает бакалавриат по направлению «Социология» совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шанинкой»). Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время встречи с руководителями образовательных учреждений. Студенты, которые будут обучаться по новой программе, не только получат два диплома, но и проведут два года в Тюмени и два года в Москве. «Эта программа стартует в следующем году. Она дороже обычных программ ТюмГУ, но у нее есть неоспоримые преимущества. В первую очередь — это возможность получить общее образование на английском языке у преподавателей из 14 стран в SAS и специализацию в области социальных наук в „Шанинке“. Кроме того, эта программа подходит для тюменских абитуриентов, которые хотели бы получить московский диплом и поучиться в Москве, но не готовы в 17 лет уезжать из семьи в другой город. Два года вы учитесь здесь, а в 19 едете в центр Москвы („Шанинка“ расположена в 400 метрах от Кремля) и получаете московский диплом и опыт», — рассказал директор SAS Андрей Щербенок. Стоимость обучения по новой программе составит около 600 тысяч рублей. Однако абитуриентам будут предоставлять скидки за особые достижения, например, за высокие баллы ЕГЭ. Обучающиеся овладеют двумя академическими языками — английским в SAS и русским в Шанинке. Чтобы поступить на новую программу, абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и английскому языку или математике на выбор. «Мы рады сотрудничеству с SAS. Потому что совершенно точно нас объединяет поиск новых форм, образовательных форматов, стратегий обучения, которые дадут возможность нашим студентам раскрываться максимально», — отметила декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Ирина Дуденкова.